مؤسسة دبي لرعاية النساء تنظم فعالية «قصة قصيرة.. قيم كثيرة»

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ضمن برنامج مواجهة سلوك التنمر في المدارس، وبالتزامن مع شهر القراءة 2022، الذي جاء تحت شعار «الإمارات تقرأ»، فعالية موجهة لأطفال مدرسة الواحة بعنوان «قصة قصيرة.. قيم كثيرة»، في مقر المؤسسة.

«الدينوراف»

وتضمنت الفعالية قراءة قصة «الدينوراف» الحائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب، لأدب الطفل والناشئة عام 2018، للكاتبة حصة المهيري، وتخللتها ورشة تفاعلية للأطفال لتلوين مجسمات شبيهة ببطل القصة «الدينوراف»، حيث قدمت آمنة جواد، أخصائي برامج تثقيف في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الجلسة القرائية، والورشة التفاعلية بطريقة مسلية ومبتكرة، ناقشت من خلالها مفهوم الاختلاف، وتعزيز قيم المحبة، والتسامح رغم اختلاف الألوان والأشكال والثقافات.

تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج مواجهة سلوك التنمر في المدارس الذي أطلقته المؤسسة تحت شعار «فينا خير فزعتنا غير» في عام 2015، بعد ظهور نتائج دراسة الإساءة ضد الأطفال في مجتمع دولة الإمارات التي أجرتها المؤسسة في عام 2014، حيث بلغ عدد الورش المقدمة منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية عام 2021، 186 ورشة استفاد منها ما يقارب 6683 شخصاً من مختلف شرائح المجتمع.

خلق وعي

ويهدف البرنامج إلى خلق الوعي الكافي بسلوك التنمر لدى جميع الأطراف المعنية، ويوضح دورهم الأساسي في إيجاد بيئة مدرسية خالية من مظاهر العنف بشتى أنواعه، كما يهدف لتقديم المساعدة اللازمة لكل من ضحايا التنمر ومرتكبيه بما يضمن لكليهما التوافق المدرسي والشخصي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز قيم المشاركة والتسامح والتواصل وتقبل الاختلاف، وتعزيز قيم وعادات الاحترام والتقدير المتبادلين بين الطلبة في مجتمع المدرسة.

قيم المحبة

وقالت الكاتبة حصة المهيري: «تسهم قصة الدينوراف في طرح قيّم التسامح والانتماء بصورة لطيفة وسلسة للأطفال، ومن هنا ننبذ فكرة الصراع ونعزز قيمة كل فرد منا، كما تزرع هذه القصة في نفوس الأطفال قيم المحبة وتقبل الآخرين، وتسلط الضوء على المقدرة على التعايش مع اختلافات أشكالنا وألواننا وثقافاتنا، وبناءً على تعزيز هذه المبادئ، تم اختيار قصة الدينوراف ليتم سردها في مبادرة «قصة قصيرة.. قيم كثيرة»، التي أقامتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتزامن مع شهر القراءة».