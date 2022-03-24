قصر الوطن يلهم الفنانين والرسامين لإبداع أجمل الأعمال الفنية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أتاح قصر الوطن في أبوظبي، الفرصة للفنانين المقيمين في دولة الإمارات لإطلاق العنان لمهاراتهم وموهبتهم الفنية في القصر يومي، 25 و28 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع «غاليري لابارول».

وتأتي هذه الدعوة في إطار الجهود الرامية لتعزيز المشهد الفني والثقافي وتنمية المواهب المحلية والحفاظ عليها، من خلال تشجيع الفنانين الصاعدين على المشاركة في ورشة عمل لمدة ساعتين.

والمساهمة في ابتكار روائع قصر الوطن الخاصة بهم. وسيستخدم المشاركون، تحت إشراف «غاليري لابارول»، ريشهم وألوانهم وأدواتهم لاستلهام أعمالهم من روائع الفن العربي التقليدي والأنماط الهندسية الإسلامية الموجودة في القصر، وعكس رؤيتهم الفنية الشخصية لأعجوبة القصر المعمارية.

وستكون هذه الجلسات مفتوحة لعشاق الفن على اختلاف مستوياتهم وأعمارهم، من 14 سنة فما فوق. وتشمل الحزمة رسوم الدخول، والهدايا التذكارية لتصاميم القصر، وورشة رسم لمدة ساعتين، إضافة إلى الاستمتاع بفقرات ترفيهية مسائية رائعة، وعروض الضوء والصوت المبهرة، بينما يتضمن برنامج يوم الجمعة جولة خاصة في القصر وأروقته.

وتعد التجربة الساحرة في قصر الوطن فريدة من نوعها للزوار من جميع الأعمار، إذ إنهم سيكتشفون المزيد مع كل زيارة يقومون بها إلى هذا الصرح الرائع، والزاخر بعجائب معمارية وأخرى فنية، وإرث تاريخي ملفت، وقد لا تكفي زيارة واحدة لهذه التحفة المعمارية للاطلاع على كل ما فيها من تصاميم مميزة وأجواء فريدة.