الشارقة تحتفي بناشري العالم ضمن برامج «بولونيا لكتاب الطفل»

المصدر: بولونياـ البيان

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استضافت الشارقة، ضمن برنامج فعالياتها في «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، عدداً من ناشري وأدباء العالم وممثلي المؤسسات الثقافية والمعرفية الإيطالية، ونخبة من المبدعين والفنانين الإيطاليين والعرب في حفل عشاء، أقيم في قصر «بلازو ري إنزو»، احتفاء بالشارقة ضيف شرف الدورة الـ 59 من المعرض. وجاء الحفل بحضور كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، رئيس وفد الشارقة المشارك في «معرض بولونيا لكتاب الطفل»، إلى جانب أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وماورو فيليكوري، وزير الثقافة في منطقة إميليا رومانيا بإيطاليا، وجانبيرو كالزولاري، رئيس معرض بولونيا لكتاب الطفل.

وشهد الحفل لفتة مميزة، تجسدت فيها عمق العلاقات بين الشارقة ومدينة بولونيا، حيث أقيم الحفل في قاعة تعد المكان الأول، الذي عقد فيه «معرض بولونيا لكتاب الطفل» قبل 59 عاماً، وحملت كل طاولة من طاولات ضيوف الحفل اسم مدينة من الشارقة مع تعريف مختصر، يروي تاريخها وما تشتهر بهم.

جسر ثقافي

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في كلمة لها خلال الحفل: «جئت من إمارة الشارقة التي تمثل اليوم جسراً ثقافياً يصل الشرق بالغرب، وأرضية راسخة، ننطلق منها لتعزيز ودعم الحوار الحضاري والتبادل الثقافي من خلال الكتاب والقراءة والأدب، ولنعمل معاً على بناء عالم أكثر تناغماً».

وتابعت: « تواصل إمارة الشارقة العمل على نشر قصص تراثنا وثقافتنا على مستوى العالم من أجل بناء جسور التفاهم والحوار الحضاري وتجاوز الحواجز الثقافية، وستكون أبواب الشارقة مفتوحة دوماً لاحتضان تجارب وقصص الشعوب من جميع أنحاء العالم، بما يمكن أطفالنا من الاطلاع على حضاراتهم الغنية، وتوسيع آفاقهم المعرفية عبر بوابة الكتاب والقصة».