أمسيات «ليالي الفن» في دبي عامرة بالموسيقى والرسم

المصدر: دبي ـ البيان

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تعود أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي بنسختها الجديدة التي تستشرف المستقبل إلى قرية البوابة اليوم، وتستمر على مدار ليلتين، لتتيح للزوار مشاهدة اللوحات والمنحوتات والتراكيب الفنية التي أبدعتها نخبة من الفنانين الموهوبين من جميع أنحاء العالم في الوجهة الحضرية الرائدة التي تثري المشهد الثقافي والاجتماعي في إمارة دبي. وتشهد قرية البوابة سلسلة من عروض الأداء المميزة التي تشمل الفنانين المتجولين وفرقة «ذا بيكاسو ميوزيشنز»، إضافة إلى المغني وعازف الساكسفون اللذين سيقدمان عرضاً موسيقياً مميزاً على خلفية إحدى اللوحات.

وتتضمن الفعالية سلسلة من ورش العمل الفنية المجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً على مدار يومين. ويمكن للأطفال المشاركة في ورشة فن الماندالا في الساعة 7 من مساء اليوم، وورشة الرسم بألوان الأكريليك في الساعة 9 مساء.

وسيشهد يوم غد تنظيم ثلاث ورش عمل أخرى تشمل فصل رسم الماندالا بتقنية التنقيط في الساعة 6:30 مساء، وورشة الرسم بالألوان المائية في الساعة 7:30 مساء، وورشة لوحة الأسماء المخصصة في الساعة 8:30 مساء. وتستمر كل واحدة من ورش العمل 45 دقيقة وسيتم توفير كافة المستلزمات الفنية. ويمكن لعشّاق الفن زيارة عدد من أشهر صالات المعارض الفنية المرموقة في دبي مثل «أرتيانا غاليري» التي تقدم معرضها الفني الأول المخصص لبيع الرموز غير القابلة للاستبدال تحت عنوان «ذا ميثيكال ميتافيرس».