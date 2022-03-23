محتوى ترفيهي متنوع على شاشات التلفاز في رمضان

المصدر: دبي ـ البيان

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تتضمن باقة البرامج التي تعرض على شاشات التلفاز في شهر رمضان المبارك 2022، محتوى ترفيهياً متنوعاً مع مجموعة من الإعلاميين المتألقين والوجوه المعروفة، وصنَّاع المُحتوى، وألمع نجوم الكوميديا في العالم العربي.

وتشمل باقة المحتوى الرمضاني على «تلفزيون الآن» مجموعة من الإنتاجات الحصرية، من أبرزها «أخبار عَ النار» مع آية طالب وجاد بو كرم وبونيتا سعادة، و«المزح نصو جدّ» مع هشام حداد، و«البيت بيتك» مع مجدلا المرعبي ونبيل الرفاعي، و«مأكول الهنا» مع الشيف عمر، و«جرّب ما تقرّب» مع إيلي شمالي.

ويعكس تنوع البرامج توجُّه «الآن» لتقديم محتوى متكامل، يحاكي اهتمامات فئات الجمهور بمُختلف أذواقهم وأعمارهم.

وقالت صولانج الراسي، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لدى «تلفزيون الآن»: «يسرنا أن نُعلن باقةً برامجية متنوعة، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين والمقدمين المتميزين، وألمع نجوم الكوميديا وصناع المحتوى، وذلك بإشراف فريق من الإداريين والفنيين المتخصصين».

وأضافت: «كما عودنا مشاهدينا في كل عام، سنقدم خلال الشهر المبارك محتوى متنوعاً وعالي الجودة، يجمع بين الترفيه، الكوميديا، الطرائف والأخبار، والحوارات الممتعة مع النجوم والمشاهير، وذلك تلبية لمُختلف الأذواق والاهتمامات، وتماشياً مع رؤية «تلفزيون الآن» في تطوير مُحتوى مُبتكر وهادِف ومُتجدد يحاكي تطلعات المشاهد العربي، والمضي قُدُماً في دعم صنَّاع المحتوى والمبدعين من جيل الشباب».