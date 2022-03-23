متحف «أولي أولي» بدبي يطلق مغامرة شيقة للأطفال

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق متحف «أولي أولي» للألعاب التجريبية في دبي مهمة «أولي أولي»، وهي عبارة عن مغامرة سرية للأطفال من عمر 4 سنوات وما فوق. إن الأطفال (والأهالي) مدعوون للانضمام لنخبة وكالة أولي أولي السرية (O.S.S) والتغلب على كوبرا، قائد شبكة V.E.N.O.M.

هذه المغامرة المليئة بالإثارة تتميز بتحديات وألغاز تفاعلية لوكلاء الـ O.S.S ليتمكنوا من الدخول إلى مقر الوكالة السري، حيث سيتنقل الأطفال عبر أشعة الليزر ويتجنبون الأراضي المفخخة وإصلاح الخادم المكسور لاستعادة الفرح للمتحف.

يبدأ الأطفال المهمة من خلال التسجيل في قاعدة بيانات الـO.S.S وبناء هويتهم السرية والحصول على أدوات المهمة الخاصة بهم. تحتوي كل حقيبة أدوات على بطاقة تعريف وملف مهمة سري يحتوي على معلومات عن كوبرا وخطته الشريرة، وأدوات للتحكم بذكاء العدو.

عند الانتهاء من المهمة بنجاح سيتم الاحتفال بوكلاء الـO.S.S ومكافأتهم بوسام شرف لشجاعتهم ولياقتهم البدنية ومهاراتهم في حل المشكلات والمثابرة.