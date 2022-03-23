ساشا جفري يكشف من دبي عن 30 عملاً فنياً مستوحاة من التراث العالمي

المصدر: دبي ـ البيان

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أُعلن في مؤتمر صحافي عقد اليوم على مهبط طائرات «برج العرب» في دبي، عن المعرض الفني المبتكر الأول من نوعه، «المتاهة الفنية»، للفنان العالمي ساشا جفري، بالتعاون مع صاحب الرؤى الإبداعية ماركوس شايفر. وستستقبل أمسية المعرض الأولى أبرز المشاهير العالميين، ورواد الأعمال، وأصحاب الثروات العالية، ومحبي الفن، وجامعي التحف في دبي. وترأس المؤتمر الصحافي، الفنان ساشا جفري، والمبدع ماركوس شايفر، وماتيلدا ماتشيمورا مساعد المدير العام للثقافة التابع لمنظمة «يونسكو»، و«إرمانو زانيني» نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لفندق «برج العرب» جميرا.

12 متراً

ابتكر ماركوس شايفر معرض «المتاهة الفنية» على هيئة متاهة فولاذية على مساحة بطول 12 متراً وعرض 12 متراً، حيث يُعرض 30 قطعة فنية أصلية للفنان ساشا جفري مستوحاة من التراث العالمي لمنظمة «يونسكو» التي تحتفل بعيدها الخمسين هذا العام، ويقام هذا المعرض الفني الاستثنائي حتى يوم 27 مارس الجاري. كما ابتكر ساشا جفري قطعة فنية إضافية لأيقونة جميرا «برج العرب» المشهور عالمياً احتفالاً بإطلاق «المتاهة الفنية» على مهبط الطائرات أعلى الفندق.

1150 موقعاً

يشارك المبدع ماركوس شايفر رؤية فنية مبتكرة مع الفنان العالمي ساشا جفري من خلال المعرض الفني «المتاهة الفنية» ليمثل أبرز الأماكن الطبيعية والثقافية على كوكب الأرض، فهي تجربة فنية حسية تمنح الفرصة للجميع للتعرف على مواقع التراث العالمي الثلاثين، تم اختيار 30 موقعاً من قائمة تضم أكثر من 1150 موقعاً، لتشكل نافذة على الماضي الأصيل والحاضر المزدهر والمستقبل الواعد مع شعار «الخمسين عاماً التالية». إن استخدام ماركوس شايفر لأحدث تقنيات العصر سيلعب دوراً كبيراً في سرعة انتشار تجربة المعرض الفني المبتكر «المتاهة الفنية» بين ذواقي الفن حول العالم من خلال تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، لتجارب تفاعلية مذهلة خلال الجولة العالمية.

يشهد إطلاق «المتاهة الفنية» على مهبط طائرات «برج العرب» جميرا بداية الجولة العالمية لهذا المعرض المبتكر حول العالم على مدار الــ24 شهراً المقبلة. سيحتضن مقر منظمة «يونسكو» في باريس معرض «المتاهة الفنية» من 12 إلى 18 سبتمبر، في حدث مرتقب يُعد الأهم في الجولة العالمية، حيث سيقوم هذا الفنان العالمي بإنشاء 20 لوحة فنية إضافية، ليبلغ المجموع 50 لوحة فنية معروضة. تفتح منظمة «يونسكو أبوابها لاستقبال الجمهور مرة واحدة في السنة خلال يوم التراث الأوروبي الشهير في يومي 17 و18 سبتمبر. هذا العام، ستتم دعوة أعضاء المجتمع المحلي لإعادة تصور التراث العالمي في الخمسين عاماً التالية من خلال لوحات هذا الفنان مع خلفية مبنى منظمة «يونسكو» الشهير.

وقال ماركوس شايفر: «إنه لشرف وسعادة كبيرة أن أرى هذا العمل الفني ينبض بالحياة اليوم بمشاركة أحد أهم الفنانين العالميين صاحب الأعمال الإنسانية ساشا جفري، بالإضافة إلى أيقونة دبي المعمارية «برج العرب» جميرا الأشهر عالمياً، كل هذا وأكثر في رؤية واحدة تهدف لربط الناس وتثقيفهم بمدى أهمية التراث الثقافي. ومن خلال هذا العمل الفني الحقيقي، نسعى لنشر الوعي وخصوصاً في الأوقات الصعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالمياً مع الأوضاع السياسية غير المستقرة، لتذكير الناس بجمال عالمنا والطبيعة المحيطة بنا والآثار التي صنعها الإنسان».

بدوره، قال الفنان العالمي ساشا جفري: «إن الجمال هو جوهر رؤيتي ومصدر إلهامي لأعمالي الفنية، وخصوصاً «المتاهة الفنية» النابعة من الجمال، والروح، والتاريخ، وعلم الإنسان «الأنثروبولوجيا»، ومواقع التراث العالمي لمنظمة «يونسكو». في محاولة لنقل الشعور بالثقافة، والمباني، وقصص التجارب الحياتية، والمشاهد المؤثرة، والأهم من ذلك الطاقة المحفزة، فلقد ألهمتني كل تلك الأشياء نحو رؤية وتنفيذ هذا العمل الفني الاستثنائي. لقد كان شرفا لي أن أحتفل بهذه المواقع المذهلة مع منظمة «يونسكو» كجزء من الذكرى الخمسين لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي».

من جانبه، قال إرنستو أوتون، نائب المدير العام للثقافة لدى منظمة «يونسكو»: «يجسد هذا العمل الفني الطموح جوهر «الخمسين عاماً التالية» بمزيج غني بالفن والتراث والابتكار والتكنولوجيا، وهو موضوع الذكرى الخمسين لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لمنظمة «يونسكو». يسعدنا أن نحتفل بانطلاق الجولة العالمية في دبي، ونتطلع لاستقبال اللوحات الفنية الخمسين في مقر منظمة «يونسكو» في سبتمبر 2022».