انطلاق مهرجان الشارقة للثقافة والناس 28 الشهر الجاري

المصدر: الشارقة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس، لمدة أربعة أيام، خلال الفترة من 28 إلى 31 من شهر مارس الجاري، في حديقة الياش بإمارة الشارقة، بالتعاون مع بلدية الشارقة كشريك إستراتيجي.

وتقام في المهرجان فعاليات أسرية ثقافية ترفيهية متنوعة، بهدف إيصال رسالة المكتب وأهداف المجتمع إلى المجتمع، ورصد تفاعل الجمهور ليكون جزءاً من الفعالية كمشارك وليس كحضور.

ويتم تنظيم هذه الدورة من المهرجان بعد انقطاع دام عامين بسبب ظروف الحجر التي فرضتها «كورونا»، ويعود المهرجان هذا العام بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي تقدم بالتعاون مع عدة مؤسسات محلية واتحادية، ومشاركة شخصيات ثقافية وفنية.