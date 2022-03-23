جامعة الإمارات تفتتح وحدة الفنون بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة

المصدر: العين ـ البيان

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افتتح معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وحدة الفنون في ‏جامعة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ‏وجامعة نيبارا- إسبانيا، وذلك بحضور الدكتور غالب ‏الحضرمي البريكي- مدير الجامعة بالإنابة، وعدد من القيادات ‏الأكاديمية، وممثلي المؤسسات الثقافية والفنية بالدولة. ‏

‏وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك ‏لشؤون للطلبة، إن إطلاق وحدة الفنون يأتي في إطار تكامل ‏العملية التعليمية، وإعداد الطلبة من مختلف الجوانب، وكذلك ‏الحرص على إثراء الحياة الجامعية للطلاب، من خلال أنشطة ‏نوعية لا صفّية، تكون رافدة ومحفزة للطلبة خارج قاعات ‏المحاضرات الأكاديمية، مما يسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلبة ‏لإطلاق المواهب الفنية ورعايتها وصقلها إضافة للمخرجات ‏الأكاديمية.‏

وأضافت: «إن وحدة الفنون تختص في تعزيز دور الفنون في مد ‏جسور الثقافة، ليكون للجامعة وجهة حضارية للحوار الثقافي باسم ‏الفن، عن طريق تنظيم الندوات والملتقيات، بالتعاون مع المؤسسات ‏والهيئات الثقافية داخل وخارج الدولة، وكذلك تسليط الضوء على ‏كافة المجالات الفنية، ورفع مستوى الوعي بها، والإسهام في اتساع ‏الفن وممارسته، وبناء مجتمع مستدام يعكس ثراء التنوع الثقافي في ‏الدولة»‏.

‏وأشارت إلى أهمية التعاون المشترك مع مجموعة أبوظبي للثقافة ‏والفنون كشريك استراتيجي، حيث حرصت المجموعة على توفير ‏الدعم الكامل لمتطلبات الوحدة، والتي تلبي الارتقاء بالذائقة الفنية ‏لدى الطلاب، والكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، توازناً مع ‏الابتكارات العلمية الأكاديمية.‏

أهمية

من جانبها أكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي ‏للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي، أهمية ‏مبادرة إطلاق وحدة الفنون في قطاع شؤون الطلبة بجامعة ‏الإمارات العربية المتحدة في العين.

وأضافت: «تمثّل هذه المبادرة خطوة مهمة في سعي ‏الجامعة، ليكون لها باع أكبر في تعزيز الحركة الفنية في الدولة، ‏بالتعاون مع جامعة نيفارا الإسبانية العريقة والرائدة في مجال ‏الفنون، إذ تمتلك متحفاً يتضمن مجموعة من أكبر مجموعات الفن ‏المعاصر في إسبانيا، وتشمل أعمال بابلو بيكاسو واسيلي ‏كاندينسكي، من بين الفنانين الآخرين، إلى جانب الحوار الجاد، الذي ‏تخلقه وحدة الفنون عبر الندوات الحوارية، وتبادل الخبرات، ‏والاستفادة من التجارب المتميزة في مجال الفنون».