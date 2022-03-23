أدونيس:«حس وحدس» بجامعة نيويورك أبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان )

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يستضيف معهد جامعة نيويورك أبوظبي بالتعاون مع «المورد - المركز العربي لدراسة الفن» في الجامعة، حواراً مع أدونيس، أحد كبار الشعراء في العالم العربي، اليوم الأربعاء في الساعة السادسة مساءً. تقام هذه الفعالية حضورياً في حرم الجامعة، كما سيبث الحوار على الإنترنت مع ضرورة حجز التذاكر المجانية مسبقاً.

تُقام أمسية «الحس والحدس: حوار مع أدونيس» في مركز المؤتمرات التابع للمعهد، حيث تلقي الضوء على التساؤلات الناشئة عن جوانب التقاطع ما بين الفن التشكيلي والشِعر من المنظورين النظري والعملي، كما تتناول دور الحس والحدس في الأدب والفن وحياة وأعمال الشاعر والفنان.