6 أعمال في القائمة القصيرة لـ«العالمية للرواية العربية»

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية أمس عن الروايات الـ6 المرشحة للقائمة القصيرة في الدورة الخامسة عشرة، وهي «ماكيت القاهرة» لطارق إمام، و«دلشاد - سيرة الجوع والشبع» لبشرى خلفان، و«يوميات روز» لريم الكمالي، و«الخط الأبيض من الليل» لخالد النصرالله، و«خبز على طاولة الخال ميلاد» لمحمد النعّاس، و«أسير البرتغاليين» لمحسن الوكيلي.

يحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 22 مايو.

وكشف شكري المبخوت، رئيس لجنة التحكيم، عن الروايات المرشحة بحضور منسقة الجائزة، فلور مونتانارو. كما عقد مؤتمر صحافي بعد الإعلان، شارك فيه شكري المبخوت، وفلور مونتانارو، وياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

تتضمن القائمة القصيرة لدورة الجائزة الخامسة عشرة نخبة من الكُتّاب تتراوح أعمارهم ما بين 34 و52 عاماً، ينتمون إلى ستّة بلدان. وتعالج رواياتهم قضايا مهمة، من بينها الهوية وحرية التعبير وذاكرة المدن والجندرية، وتعطي صوتاً للمهمشين والمقموعين والمنسيين في متون التاريخ.

5 أعضاء

جرى اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة تحكيم مكونة من 5 أعضاء، برئاسة الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت، الذي فاز بالجائزة عام 2015 عن روايته «الطلياني»، وعضوية كل من إيمان حميدان، كاتبة لبنانية وعضو الهيئة الإدارية لنادي القلم العالمي، وبيان ريحانوفا، أكاديمية ومترجمة بلغارية، وعاشور الطويبي، طبيب وشاعر ومترجم من ليبيا، وسعدية مفرح، شاعرة وناقدة من الكويت.

ومما جاء في إعلان رئيس اللجنة عن القائمة القصيرة: «وجدت اللجنة تنوّعاً لافتاً في الأشكال والموضوعات، مداره على الهويّة والحرية.

فقد عادت بعض الروايات إلى التاريخ والذاكرة تستكشف اليوميّ وتستنطق عذابات البشر وأحلامهم في بيئات عربيّة مختلفة، فصوّرت مساعي الأفراد المهمّشين أو المقموعين أو المنسيّين في متون التاريخ لصنع مصائرهم وتغيير مساراتهم المسطورة. وتعلّقت همّة روائيّين آخرين بالحريّة من وجوه مختلفة: حريّة الخيال لإعادة بناء واقع يتداخل فيه الوهم والحقيقة، وحريّة التعبير والإبداع في مواجهة سلطات ظاهرة وخفيّة تقمع الفكر وحريّة اختيار الهويّة الفرديّة».

مسارات

وقال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء: «تميز القائمة القصيرة لهذه الدورة جرأة في الانتقاء تنم عن ذائقة تتماشى مع مسارات الرواية العربية خلال العقد الماضي، إذ إنّ الرواية العربية قد أصبحت شكلاً من أشكال التعبير التي تخوض في عوالم تستقرئ الماضي، وتستشرف المستقبل، بأدوات فنيّة تزداد حرفيّة مع مرور الأيام».