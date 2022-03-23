«مترو دبي للموسيقى» يتوج ختام دورته الثانية بعروض حية فريدة

المصدر: دبي – البيان

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اختتمت أمس في دبي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان مترو دبي للموسيقى، من تنظيم براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات.

والتي استمرت على مدار أسبوع كامل خلال الفترة من 22-16 مارس الجاري، بمشاركة نخبة من الفنانين المبدعين أصحاب المواهب الفنية الفريدة الذين أمتعوا جمهوراً كبيراً من مستخدمي مترو دبي يُقدّر بعشرات الآلاف من الركاب بعروضهم الحيّة التي تميزت بأساليب وآلات موسيقية فريدة ربما شاهدها البعض للمرة الأولى.

عزف فريد

وعلى مدار أسبوع كامل، طاف الفنانون المشاركون بعزفهم الفريد وألحانهم التي جاءت من مختلف أنحاء العالم لتمتع جمهوراً عالمياً تضمه دبي بتنوعها الثقافي الكبير، مقار المهرجان التي توزعت على خمس محطات مركزية من محطات مترو دبي، هي:

إكسبو 2020 دبي، وجبل علي، ومول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، وهي من أكثر المحطات كثافة من حيث أعداد المستخدمين، وتم اختيارها لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لمتابعة عروض المهرجان، الذي يتبع نمط «موسيقى الشارع» الواسع الانتشار في أغلب مدن العالم الكبرى، ويشكّل جزءاً مهماً من الحياة الإبداعية فيها.

نهج الإبداع

ومع ختام الحدث، أكدت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اعتزاز الهيئة بهذه النسخة من المهرجان، الذي يعبّر عن مدى التزامها بدعم الإبداع والفرص الكفيلة بنشر ملامحه في دبي، عملاً بمبدئها الدائم في ترجمة نهج دبي الإبداعي إلى مبادرات وبرامج ومشاريع تعكس روح دبي المبدعة.

وأعربت المحرزي عن تقدير الهيئة للفنانين المشاركين ولجهود براند دبي في اختيار وتنسيق عروض المهرجان ضمن أجندة استعرضت مواهبهم الفريدة على أوسع نطاق ممكن.

وأضافت: «تكامل إبداع الفنانين المشاركين من مختلف أنحاء العالم مع جماليات التصميم في محطات مترو دبي، في تكوين لوحة جمالية بديعة، أمتعت الجمهور الذي نحرص دائماً على توفير كافة سبل الراحة له خلال رحلته على متن مختلف وسائل المواصلات الجماعية، خاصة مترو دبي، ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية».

من جانبها، وجهت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي، الشكر والتقدير لهيئة الطرق والمواصلات، مؤكدة اعتزاز براند دبي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهيئة، والتي شهدت تعاوناً مثمراً في العديد من المشاريع النوعية، ومن أبرزها مهرجان مترو دبي للموسيقى، منوهة بالأثر الإيجابي لهذه الشراكة في تقديم إضافات تسهم في تعزيز الحراك الإبداعي في دبي.