مركز أبوظبي للغة العربية يُشكل لجنته العلمية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن تشكيل لجنته العلمية لعام 2022، برئاسة الدكتور علي بن تميم، رئيس المركز، وعضوية نخبة من كبار العلماء والخبراء والباحثين في مجالات العمل الثقافي، ما يعزز مكانة المركز وحضوره محلياً وعربياً وعالمياً.

وتضم اللجنة العلمية لهذا العام كلاً من الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية، والدكتورة هنادا طه، التي تشغل حالياً كرسي الأستاذية في اللغة العربية، بالإضافة إلى كونها العميد المساعد للبحوث والتطوير في كلية التربية في جامعة زايد.

والدكتور فيتالي نعومكن من روسيا الاتحادية، وأحد الوجوه اللامعة في مدرسة الاستعراب الروسية المعاصرة ومدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والدكتور بلال الأرفه لي، رئيس دائرة العربيّة ولغات الشرق الأدنى ومحرر مجلة الأبحاث في الجامعة الأمريكية في بيروت، والدكتورة وين-شين أويانغ، أستاذة الأدب العربي والأدب المقارن في معهد الدراسات الأفريقية والاستشراقية SOAS في جامعة لندن.

والدكتورة سوزان ستيتكيفيتش، رئيسة قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة جورجتاون - واشنطن، المحرر التنفيذي لدراسات الأدب العربي، ودراسات بريل في سلسلة دراسات الآداب في الشرق الأوسط، والدكتور معجب الزهراني من السعودية، وهو ناقد وأديب وروائي وأكاديمي، ويشغل منصب مدير عام معهد العالم العربي في باريس، والدكتور خليل الشيخ، أستاذ جامعي في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة اليرموك وباحث وناقد ومترجم، وعبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف الوطني بالإنابة من الإمارات.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يأتي هذا الإعلان لتعزيز رؤية المركز وأهدافه، والاستفادة من خبرات كوكبة من أمهر المتخصصين في مجال اللغة العربية، سعياً إلى ترسيخ حضورها محلياً وعالمياً، من خلال الاستعانة برؤاهم وأفكارهم التي ستشكل إضافة نوعية لمسيرة تطوير المركز.

ونثمّن كل الجهود التي قدمتها اللجنة العلمية السابقة للمركز، والتي كان لها بالغ الأثر في ترسيخ اسم المركز منذ انطلاقته الأولى بمجالات دعم وتعزيز اللغة والثقافة العربية، وإبرام شراكات مثمرة مع كبرى المؤسسات والجهات الثقافية والمعرفية على مستوى العالم. ونتطلع إلى تحقيق المزيد مع أعضاء اللجنة العلمية الجديدة».

وتتضمن مهام اللجنة العلمية الجديدة مجالات عدة، منها تقديم النصح والمشورة للمركز، والعمل على وضع التوصيات والمقترحات بشأن الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها، والتي من شأنها تطوير رؤية المركز وسياساته الخاصة بالمحتوى، والإسهام في وضع التوصيات العلمية المتخصصة في مجالات النشر والمكتبات والتكنولوجيا والأنشطة والفعاليات.

واقتراح الخبراء والمتخصصين لدعم وتحقيق أهداف المركز، والنظر في أي موضوعات يحيلها رئيس المركز، واقتراح آفاق التعاون العربي والدولي مع مراكز البحث المتخصصة ذات الصلة بعمل المركز، واقتراح عقد مؤتمرات وندوات وورش العمل التي تحقق أهداف المركز وتحديد الموضوعات والمحاور والمشاركة فيها.