«القضية 404» في رمضان يضيء معاناة وصعوبات تواجه أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد مسلسل «القضية 404» أول عمل درامي عربي ينتمي معظم أبطاله إلى «ذوي الهمم» والمسلسل الذي من المقرر أن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، قصة وإخراج محمد الأنصاري، وسيناريو وحوار رامز عباس، ومعالجة درامية محمود أبو بكر. ويسلط العمل الضوء على المعاناة والصعوبات والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في حياتهم. كما يتناول ذلك الجانب الخفي الذي قد لا يعرفه الكثير من الناس.

شخصية محورية

يعد عبدالرحمن عرام، مُقدّم برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» واحداً من الشخصيات المحورية في العمل، وأكد في تصريحه لوسائل الإعلام أنه أول تجربة يؤديها في التمثيل. وبين أنه يظهر بشخصيته الحقيقية، إلى جانب عدد من الممثلين الذين ينتمون إلى فئة أصحاب الهمم الذين يستحوذون على بطولة العمل، وكل واحد من المشاركين يحكي قصته التي قد تتلاقى وتختلف ببعض تفاصيلها مع شخص آخر من أصحاب الهمم الذين يعانون الكثير مما يتعلق بكونهم أصحاب همم وقد يكونون عرضة للتنمر من قبل الآخرين، الذين لا يتعاملون معهم بشكل إنساني.

12 قضية

يصل عدد حلقات «القضية 404» إلى 15 حلقة، ويناقش 12 قضية ويشارك فيها 23 فناناً، منهم من يؤدي أدواراً كما حدث معهم من قصص واقعية حملت إليهم الكثير من الألم والمعاناة وبالوقت ذاته لم يمنع هذا عنهم الأحلام، ومنهم من يؤدي أدواراً خيالية تناقش قضايا التنمر والتهميش في عالمين يسيران بشكل متوازٍ.

وكان من المقرر أن يعرض العمل في شهر رمضان من العام الماضي ولكن تم تأجيله لهذا الموسم ليعبر بالفن، عن إحدى القضايا التي تهم المجتمع، كما يوصل رسالة مهمة لكل شخص له دور فعّال في المجتمع.