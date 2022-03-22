«نقرأ لنسعد».. احتفاء بشهر القراءة ويوم السعادة

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت مؤسسة «بوك استوديو» ورشة قراءة بمناسبة شهر القراءة بعنوان «نقرأ لنسعد» وبالتزامن مع يوم السعادة العالمي، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد مارس من كل عام شهراً للقراءة، للوصول إلى أجيال تتسلح بالقراءة وتحمل لواء الوطن وتنطلق به إلى الأمام بالمعرفة.

وقرأت عبيركزبور مديرة «بوك ستوديو»، قصة «مدينة السعادة» بجلسة حوارية مع الأطفال وتحدثت عن القراءة وفائدتها الجوهرية على تطوير الإنسان، وهي السبيل الوحيد للإبداع وتخريج المبدعين، وأن الأمم القارئة هي الأمم المتقدمة، كما تحدثت عن أهمية القراءة للطفل في سنواته الأولى كي ينشأ على حب القراءة،إذ إن القراءة مفتاح العلم، بل مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، وأمة لا تقرأ لا تعرف حاضرها من مستقبلها.

فالقراءة طريق العلم، وهي التي تنقلنا من عالم ضيق محدود الأفق إلى عالم آخر أوسع أفقاً وغاية، مؤكدة أن القراءة تزيد المعرفة في جميع جوانب الحياة، كما أشارت إلى أن الأسرة هي العامل الأول والأساسي في غرس حب القراءة في الأبناء لأن الطفل صفحة بيضاء، وكما هو معلوم للجميع أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر.

لذلك فأفضل مرحلة لتكوين عادة القراءة وغرسها هي الطفولة. ولفتت عبير كزبور بأن «بوك ستوديو» يشارك عبر مبادراته في تحقيق أهداف شهر القراءة، حيث نظم فعالية نقرأ لنسعد لأطفال خورفكان ساحة اللؤلؤية، فقد تم قراءة قصة مدينة السعادة من منشورات دار مداد، وطرح مجموعة من الأسئلة على الأطفال حول القصة ومدى الاستفادة منها، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات وتوزيع هدايا عينية للأطفال.