أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية تستقبل روادها بمسرحية «النمرود»

المصدر: الشارقة – البيان

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تعتزم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، المؤسسة التعليمية والتدريبية الرائدة عالمياً في مجال فنون الأداء، فتح أبوابها مجدداً أمام الجمهور في 30 مارس الجاري لحضور عرض مسرحي رائد يحتفي بفنون الموسيقى والدراما والأداء.

وتتزامن إعادة استقبال الأكاديمية للجمهور مع الاحتفال بالذكرى الستين لليوم العالمي للمسرح، الذي يُقام في 27 مارس الجاري، إذ تدعو الأكاديمية ضيوفها للاستمتاع بأمسية ترفيهية من السرد القصصي المسرحي الذي سيحكي قصة النمرود، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

مزيج فريد

ويتولى البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، إخراج العرض المسرحي الجديد كلياً وتوجيه كادر التمثيل والفريق التقني اللذين يضمان زمرة من الطلاب الموهوبين وهيئة التدريس بالأكاديمية، وبالتعاون مع فرق العروض الإبداعية. وتقدم مسرحية النمرود مزيجاً فريداً من فنون الموسيقى والرقص والدراما إلى الجمهور، إذ تستكشف مواضيع القوة وقيمة الهدف وروعة اللغة من خلال عرض مسرحي يستثير الفكر. وتسلط المسرحية الضوء على حياة شخصية النمرود التاريخية ووصوله إلى السلطة وادعائه الألوهية.

وتستضيف الأكاديمية في 30 مارس الجاري أمسيةً مخصصة لكبار الشخصيات لمشاهدة العرض المسرحي، تليه ضيافة تقدم فيها الوجبات الخفيفة، إذ تتاح الفرصة للضيوف المدعوين للقاء كوادر المسرحية. ويقام العرض المسرحي المرة الثانية في 31 الشهر الجاري، إذ يدعى الجمهور لحضور عرض حافل بالشغف والإبداع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال البروفيسور بيتر بارلو: «يسعدنا استقبال الضيوف مجدداً لمشاهدة عروض الأداء المتميزة في رحاب الأكاديمية. ويعود إطلاق إنتاجنا المسرحي الأول في الأكاديمية إلى عام 2019 مع عرضٍ مسرحي بعنوان كتاب الله من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

ويشرفنا أن تعيد الأكاديمية فتح أبوابها لاستضافة عرض مسرحي آخر من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة، والذي يروي حكاية النمرود. ويكتسب هذا العرض خصوصيةً كبيرة إذ يمثل المشاركة الأولى لطلابنا من جميع التخصصات التعليمية والسنوات الدراسية في عرض مسرحي متاح للجمهور.

كما تعاونّا مع المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت، إلى جانب مجموعة من الخبراء المبدعين من تونس وأستراليا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة لإضفاء طابع عالمي متميز على هذا العرض المسرحي».

وأضاف البروفيسور بارلو: «نقدّم العرض المسرحي باللغتين العربية والإنجليزية، وأتاحت لنا شراكتنا القوية مع مجمع اللغة العربية إمكان الاستفادة من خبراتهم الواسعة في مجال الاستشارات اللغوية».