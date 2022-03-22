11 فنانة من «نادي سيدات الشارقة» يشاركن في «فنون العالم دبي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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شارك نادي سيدات الشارقة في النسخة الخامسة عشرة من «معرض فنون العالم دبي» للمرة الرابعة على التوالي الحدث الأبرز في موسم دبي الفني الذي انطلق من 16 إلى 19 مارس الجاري المنصرم.

ودعم النادي عبر مشاركته 11 فنانة واعدة من خلال معرض «نون للفنون» أحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية التي يحرص النادي على تنظيمها سنوياً لتسليط الضوء على أعمال نخبة من الفنانات الإماراتيات المبدعات.

ونظم«نادي سيدات الشارقة» بالتعاون مع «مفوضية الشارقة» ورشة عمل لـ 8 فتيات تم تدريبهن على تصميم ساعات الراتنج، ونجحت المشاركات في تقديم منتجات إبداعية جسدت موهبتهن تم عرضها في المعرض العالمي.

وقدم النادي في النسخة الجديدة من معرض «فنون العالم دبي» مواهب فنية جديدة تواكب منهجيات الإبداع الفني التي يقودها المعرض بهدف تقريب المسافات وتوطيد العلاقات الفنية وتعزيز التواصل الجماهيري بين الفنانين ومتذوقي الفن عبر إتاحة الفرصة أمام الهواة لعرض منتجاتهم لاقتنائها بأسعار مناسبة.

وفي هذا الصدد قالت مساعد مدير مركز كولاج للمواهب فاطمة النقبي:«نفتخر بالمشاركة في منصة عالمية للفنون مثل» معرض فنون دبي «، حيث جاءت مشاركتنا للمرة الرابعة على التوالي من منطلق التزامنا الجاد بتعزيز الفن والثقافة ودعم المشهد الإبداعي في الدولة، فالمعرض يعتبر ملتقى للفنانين والفنانات من كل دول العالم للتعرف على الاتجاهات الجديدة للفن المعاصر وتبادل الأفكار».

وأضافت:«مشاركتنا تنوعت ما بين الوسائط الرقمية والأحبار وساعات الراتنج وما إلى ذلك من فنون متنوعة قدمها معرض نون ومركز المواهب كولاج، ونحن متحمسون لرؤية تفاعل الزوار والنقاد مع أعمال الفنانات».

فيما أعربت سناء ميرشانت المشرف الفني عن سعادتها لمشاركة فنانات من نادي سيدات الشارقة في «معرض فنون العالم دبي» مؤكدة أن المشاركة ركزت على إبراز الوجوه الجديدة في مجال الفن لتقديم إضافة نوعية مختلفة تماماً عما سبق.

وتطرقت إلى التدريب المكثف الذي خضعن إليه 8 مشاركات بالتعاون مع مرشدات الشارقة لإنتاج أعمال نجحت المنتسبات في تجسيد موهبتهن عبرها والتي سيتم عرضها في المعرض.

واستعرضت المشاركات في المعرض خبراتهن الإبداعية المتنوعة ابتداءً من استخدام الوسائط المتعددة والأكرليك كالفنانة الباكستانية شنزي الشيخ، مروراً بالفنانة الإماراتية نوف سعيد التي انتجت مجموعة لوحات أكريليك أبرزت من خلالها جمال الطبيعة الخلاب.

وحضر بقوة فن «الماندالا» التي انخرطت فيه الفنانة السورية آية قنوت لإبراز التفاصيل الدقيقة، فيما قدمت الفنانة نيفين مجيد من استراليا «سلسلة علم التشريح» التي تستكشف من خلالها الحواف الرشيقة والمنحنيات في نصوص الأحرف العربية.

فيما قدمت من السودان الفنانة إسراء شجر مجموعة واسعة من المنتجات الجلدية «حقائب ومحافظ» مصممة بشكل إبداعي لمواكبة متطلبات العصر، وشاركت سناء ميرشانت من باكستان بألواح خشبية مزخرفة ومغطاة بوسائط مختلفة، أما أمل الزعابي وعائشة التنيجي من الإمارات استعرضتا أعمالهما من الوسائط المتعددة، وغيرهن من المشاركات اللواتي قدمن أعمالاً إبداعية مهمة.

ويحتل معرض «فنون العالم دبي» مكانة متميزة على جدول الأنشطة الثقافية في الدولة ويترقبه عشاق الفن لإتاحته الفرصة للإطلاع على أروع الأعمال والإبداعات الحديثة من مختلف دول العالم.