«الموركس دور» يكرم مبدعي العالم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أقامت لجنة «الموركس دور إنترناشيونال»، بالتعاون مع JC MEDIA، حفل تسليم جوائزها الأضخم بدورته الدوليّة الأولى في دبي تحت شعار «مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي (2000- 2022)»، في منتجع «أتلانتس- النخلة دبي»، وذلك بحضور حشد كبير من الوجوه الفنية والإعلامية والاجتماعية.

قدم الحفل النجمان أروى ووسام حنا، وقد شملت التكريمات أسماء خليجية وعربية وعالمية عدة نجحت في إثبات وجودها وتميّزها على الساحة الغنائية والتمثيلية خلال عام 2021. وقد عُرض الحفل مباشرةً على قناة «دبي».

رسالة تكريم

وفي هذه المناسبة، قال رئيس لجنة جوائز «الموركس دور» الدكتور فادي الحلو في بداية الحفل: «ها نحن وبعد اثنين وعشرين عاماً وبعد عشرين دورة ناجحة في لبنان، تجول صدفة الموركس الفينيقية عبر البحار لترسوَ على شواطئ دبي وبالتحديد»منتجع أتلانتس النخلة«، أحد معالم السياحة المشرّفة في دبي، لتنشر رسالة تكريم المبدعين وتسليط الضوء على الأعمال الفنية والثقافية المتميّزة».

لؤلوة الخليج

من جهته، قال رئيس لجنة جوائز «الموركس دور» الدكتور زاهي الحلو: «شعار الدورة الأولى من»موركس دور انترناشيونال«هو»مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي 2000- 2022«، وذلك للاحتفال بمشاعر الأخوة والمحبة والتقدير بين هذه الجائزة اللبنانية الجذور والانتماء وإمارة دبي لؤلوة الخليج مدينة الإشعاع والتطور، ملتقى الحضارات، رمز الانفتاح والثقافة والمعارض العالمية حيث آخر التقنيات والابتكارات العصرية».

وحصد الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية» جائزة «أفضل فنان عربي» في جوائز «الموركس دور إنترناشيونال»، ورحّب بضيوف الإمارات من الفنانين والإعلاميين والمنتجين من جميع أرجاء الوطن العربي، كون هذه الدورة تستضيفها دبي لأول مرة تحت شعار «مسيرة نجاح من بيروت إلى دبي 2000-2022».

وجاء ترحيب وشكر حسين الجسمي من خلال فيديو مصوّر عُرض أمام الحضور عبر شاشات الحفل. وقال الجسمي: «أهلاً وسهلاً بأحبابي وكل من يشاهدني اليوم عبر الجائزة القريبة إلى قلبي الموركس دور».

وتابع: «كنت أتمنى أن أكون معكم وبينكم في هذا التكريم الذي أعده نجاحاً جديداً في مسيرتي الفنية، خاصة وأن هذه الدورة تقام وتوزع في بلادي الإمارات الحاضنة لكل العالم بكل حب وسلام».

وفازت الفنانة أحلام بأفضل نجمة غنائية وأفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية«حزين»، ووجهت أحلام الشكر لكل القائمين على الجائزة، وقالت: سعيدة بهذا التكريم في بلدي الإمارات بلد الدعم اللا محدود بلد اللامستحيل.

حاضنة الأدب

وحصدت الفنانة بلقيس جائزة النجمة الغنائية الخليجية للعام وتميّزها بأدائها بكل اللغات واللهجات العربية. ورحبت بالحضور وقالت في كلمتها مساء الخير في بلد الخير وحاضنة الخير وحاضنة الأدب والثقافة والجمال دبي، وأفخر باستضافة بلدي الإمارات أفخم الجوائز العربية جائزة الموركس دور. لطالما كان طموحي نيل هذه الجائزة لكن حصولي على هذه الجائزة على هذه الأرض يعتبر إضافة كبيرة لي.

ونال فايز السعيد جائزة تكريمية عن مجمل مسيرته، وشكر السعيد «الموركس دور» على الجائزة وبارك لكل المكرمين في الحدث.

وفاز الفنان الإماراتي حبيب غلوم بجائزة تكريمية عن مجمل مسيرته. وكرمت نهلة الفهد بدرع تقديري، كما حصدت الممثلة هدى حسين جائزة الممثلة الخليجية عن مسلسل «كف ودفوف». وفازت الفنانة نادين نسيب نجيم بجائزة أفضل ممثلة عربية عن «صالون زهرة»، ونالت أسماء لمنور جائزة تكريمية لنجمة غناء عربية متميّزة من المغرب العربي، وحصدت النجمة العراقية رحمة رياض جائزة أفضل أغنية عربية خليجية عن أغنيتها «الكوكب».

وحاز مسلسل «الهيبة» جائزة المسلسل العربي للدراما العربية، ونال الممثل تيم حسن جائزة أفضل ممثل عربي عن «الهيبة- جبل»، وفاز الممثل السعودي يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل خليجي عن مسلسل «رشاش».