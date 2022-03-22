رحِمَ اللهُ العَيْبَ

المصدر: د. عارف الشيخ

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كِلْمةُ «العيْبِ» أمسِ كانتْ سَجِيَّةْ

فـي نُفـــوس الورى تعيشُ حَيــــِيـَّـةْ

هيَ أقوى مِن الحَـــــــرامِ وفــــِــي الأجْــ

دادِ كانتْ شِهـــــــَــــــامةً عــــَــــــــــربيــــــَّـــةْ

كانتِ «العيْبُ» تحجزُ النَّفسَ عن كلْ

لِ خِصَالٍ فــــي الحادثــــــــــاتِ دنِـيَّــــــةْ

***

كِلْمةُ «العيْبِ» فــي القـــديمِ عِقـــالٌ

فــي صَبـــــــــِيٍّ وعِفَّــــــــــةٌ فـي صَبِيَّــــــةْ

وهــــْـــيَ ذوقـــــاً كانت وإرهافَ حِسٍّ

ولِوَصْــــــــــــــلِ الأرحـــــــــامِ كانتْ مَطِيَّـــــــةْ

كانتِ «العيْبُ» قيمـــــــةً نــتــبــــــــــَـاهى

فــــِــي بُكورٍ بهـــــــــــا وعِنـــــــــــدَ العَشيَّـــــــةْ

***

كِلْمةُ «العيْبِ» زوجــــَـــــةٌ أخلصَتْ للزْ

زَوجِ عــــــاشا مَعــــــــــاً حيـــــاةً هَنيَّــــةْ

وهْيَ في الــــزوج وَعــدُ حُـــرٍّ لِبنتِ الـْــــــ

ــعمِّ والخــــــــــالِ عنـــــــده قـــــُـدسيَّةْ

وهْيَ كانت صندوقَ سِــرٍّ تَنـــــــَـــاقَـــلْــ

ــنَــاهُ، عنــــهُ لم نكشفِ السـِـــــرِّيَّــــةْ

كِلْمـــــــــَــــــةُ «العيْبِ» بينَ جارٍ وجار

أمسِ كانتْ وَصيَّــــــــــــــــــــةً نبــــــــَـــــويَّةْ

هِيَ كانت تكفُّ قوميَ عن ظُلـــــــ

ــمٍ وكانت مع الضّيـــــُـوف سَخيَّةْ

وهْي غضُّ الأبصـــــــَــــارِ عند بنــــــاتٍ

وبنيـــــــــــــــنَ لو تفهـــــــــَــــــــــمُ البَشـــــــريَّةْ

وهْي كانت تقــــــــــــــــديرَنا للذي عـَلْــ

لَمَنا أمسِ الأحـــــْــــــــرفَ الأبجــــــَـــــديَّــــةْ

وهْي تعني احتــــــــــــرامَ كلّ صغيرٍ

لِكبيـــــــــــــــــرٍ عبر القـــــــُــــرونِ الخليَّـــــــةْ

***

ما لهـــــَــا قد تغيَّــــــــــرتْ فــي جنونٍ

تـــتــَحـــــَــدّى كلَّ العُهـــــــُـودِ الزكيَّـــةْ؟

فهــــِيَ اليـــــــــَـــــوم لِلمُحــــَــــــــــرَّمِ حِلٌّ

وهــــِـــيَ اليــــــــَــوم قِمّــــــــةُ الفوضـَويَّةْ

تَحكمُ النـّـاسَ بالهَوى في هَوانٍ

والهــــــَـوى مُفســـِـــــــــــــدٌ لِكلِّ قضِيَّةْ

لا كبيـــــــــــــــــرٌ مُقــــَــــــــــــدَّر لا صغيــــــــــــرٌ

خلــــَـــلٌ في الجــِينــــــــات يا للَــــــرَّزِيـــــَّــة

رحـِــمَ اللهُ «العيْبَ» كانت فماتت

خلَّفـَتــنـــــــــَــــــــا ِلألفِ ألفِ بـَـليـــــَّـــــــــــــةْ

فمِن العَيب قـــــد ورثنــــــا عُيــُـــوبـــــــاً

جعَلتــْنـــــــــا نعــيشُ فــــــي إِمَّـــــــعِيَّـــــــةْ

كِلمةُ «العيب» هل لها اليوم عَودٌ

أم سَنشقىَ فـــي حَســْرةٍ أبــــــــَديَّـــة؟