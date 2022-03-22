6 توصيات في ختام ملتقى أيام الشارقة المسرحيَّة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تقدم المشاركون في الملتقى الفكري، في بيان صادر أمس، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته لأيام الشارقة وفعاليتها المختلفة، وعلى دوره المتميز في تنشيط الفعاليات الثقافيَّة المختلفة، التي تمكّن الثقافة العربيَّة ومؤسساتها في مختلف بقاع الوطن العربي، من القيام بأدوارها الرائدة لخدمة المجتمعات العربيَّة. كما تضمن البيان 6 توصيات هامة، تسهم في تعزيز دور المسرح في العالم.