21 مبدعاً في مخيم الفن يرسمون «دروب» التنمية المستدامة

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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سطر 21 فناناً من دول مختلفة وحضارات متنوعة لوحات فنية، تجسد السلام والمحبة والحوار بين الشعوب بهدف تعزيز السلام والتنمية المستدامة من خلال دعم الحوار والتبادل بين الثقافات عبر الفن.

وذلك في مخيّم الفن التابع للجنة الوطنية الأندورية لليونيسكو،حيث اختتمت جامعة عجمان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ودائرة التنمية السياحية في عجمان معرض الفن أندورا لأكثر من 21 فناناً موهوباً من جميع أنحاء الشرق الأوسط، حول التنمية المستدامة والسلام عبر الفن.

وذلك برعاية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان؛ وبحضور سلمى الدرمكي الأمين العام للجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، والدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، وعدد من المهتمين بالفن.

واجتمع في المعرض عدد من الفنانين من مختلف المدارس الفنية لرسم أعمال فنية تعكس السلام والتنمية المستدامة.

ركيزة أساسية

وأكدت سلمى الدرمكي لـ«البيان» أن الهدف من مخيم الفن هو الاحتفاء بالفنون وتلاقي الحضارات؛ حيث جمع المخيم عدداً من الفنانين والفنانات من حضارات مختلفة للاحتفاء بنقطة التلاقي وهي الفن لتعزيز الحوار بين شعوب العالم، لافتة إلى أن الإمارات تدرك دور الفن في تعزيز الاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة.

والذي يعد ركيزة أساسية للنمو الاجتماعي والاقتصادي. وأشار د.كريم الصغير إلى أن مخيم الفن يعد الأول من نوعه في الإمارات ويهدف إلى التسامح والتعايش؛ وذلك من خلال اللوحات، التي رسمها أكثر من 21 فناناً وفنانة من دول مختلفة.