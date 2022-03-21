مسرحية «تراب الوطن» تحتفي بإنجازات الإمارات

المصدر: الشارقة ـ البيان

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قدمت مؤسسة «بوك ستوديو»، على مسرح الدمى العرض المسرحي «تراب الوطن»، تأليف الفنان عبد الله الجفالي، وتنفيذ عبير كزبور وريما نبيه، وذلك بدعوة من معهد الشارقة للتراث فرع خورفكان، وضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية.

وتناولت المسرحية حواراً ممتعاً دار بين جدة وحفيدتها فطامي عن صندوق فيه كنز مدفون في المزرعة، وعندما فتحته فطامي اكتشفت أن بداخله تراباً فاستغربت من هذا الكنز، واعتقدت أن أحداً ما سرق الكنز، ووضع تراباً مكانه، إلا أن الجدة أوضحت لها أن هذا التراب هو رمل الوطن، وهو رمز العزة والفخار، فهو يعيدنا إلى ماضي الإمارات، التي كانت صحراء وتحولت بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة إلى جنة،وإلى دولة ذات حضارة تعتلي المركز الأول في كثير من المجالات

ومن هذا التراب وصلنا إلى المريخ وغزونا الفضاء، وها نحن ننتظر المزيد من الإنجازات من جيلكم أنتم الأطفال يا فطامي، لتكملوا المسيرة نحو 50 عاماً جديدة، ملؤها الخير والإنجازات الاستثنائية، وذلك بالحفاظ على الموروث التراثي والثقافي والتسلح بالعلم والمعرفة والابتكار.

وأكدت عبير كزبور مديرة مؤسسة «بوك ستوديو» أن المؤسسة بصدد تحويل هذه المسرحية لكتاب مطبوع ومن جهتها وجهت الأطفال ممن لديهم موهبة الكتابة للمشاركة في كتاباتهم وإبداعاتهم بنشرها من خلال الكتب وتنفيذها من خلال مسرح الدمى، ليكون إضافة جديدة إلى أعمال «بوك ستوديو»، الذي سيخصص قناة للأطفال عبر يوتيوب، لنقل قصص جديدة ومسابقات خلال شهر رمضان المبارك.