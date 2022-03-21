«مكتبات الشارقة» تحتفي بشهر القراءة بفعاليات تمزج المعرفة بالترفيه

المصدر: الشارقة ـ البيان

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تواكب «مكتبات الشارقة العامة» شهر القراءة تحت شعار «الإمارات تقرأ» بمبادرات نوعية، تشكل إضافة جادة على خريطة العمل الثقافي، وتركز على الوسائل التي تشجع على القراءة، وترسخ قيم التعلم المستمر بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال أكثر من 35 نشاطاً وفعالية، تسلط الضوء على الحقول المعرفية، التي يفضلها القراء، وندوات تستهدف الفئات، التي تواجه تحديات القراءة، إضافة إلى استثمار شهر القراءة بفعاليات جماهيرية تفاعلية، تجمع بين الترفيه والمعرفة.

موسم ثقافي

وحول فعالياتها في شهر القراءة، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة: «يمثل شهر القراءة في الإمارات بالنسبة إلى «مكتبات الشارقة العامة» موسماً ثقافياً معرفياً يحتفي بالكتاب مصدراً لاكتساب المعارف، وهو فرصة لتعميم القراءة على فئات المجتمع، من خلال برنامج متكامل وشامل، نركز من خلاله على المطالعة الفعالة والمنتجة، عبر مبادرات وأنشطة تتلاءم مع احتياجات الفئات المستهدفة، وتعزز من قيمة المعرفة والثقافة، وتسهم في ترسيخ الروابط بين مجتمع القراء والكتاب طيلة أيام العام».

وأكدت إيمان بوشليبي أن «مكتبات الشارقة العامة» بكافة فروعها تعلم أن تشجيع أفراد المجتمع على القراءة في زمن انتشرت فيه التقنيات الحديثة ووسائل الترفيه المتنوعة، يحتاج إلى الابتكار والإبداع في المبادرات والأنشطة، التي تسهم في جعل القراءة جزءاً أساسياً في حياة أجيالنا وناشئتنا، الذي يجمع تحت مظلة الكتاب أبناء الشارقة في كافة مناطقها ومدنها، ويعزز من الحضور البارز للإمارة على خريطة عواصم الكتاب في العالم.

وانطلاقاً من سعيها إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات المعرفية وتطويرها لدى موظفي الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، منحت «مكتبات الشارقة العامة» فرصة التسجيل على عضويـة ذكيـة مجانيـة لمـدة سنـة لموظفي حكومـة دولة الإمارات، خلال شهر القراءة مارس 2022م.

حيث يتـم حصـر الموظفيـن الراغبيـن في الحصـول على العضويـة، وتقـوم إدارة «مكتبـات الشـارقـة» بإرسـال رابـط التسجيـل المجانـي الخـاص بالموظـف لإتمـام عمليـة التسجيـل.

إثراء

ولأهميـة تمكيـن الموظف من الحصـول على وقـت قراءة في مجـال عمـله، ودعـم أنشطة القراءة وتبادل المعارف والخبـرات في محيـط العمـل، توفّـر «مكتبـات الشارقـة العامـة» من خلال مبادرة «إثراء» الفرص لموظفيهـا بتبادل «مقالات» تثـري المعـرفـة، من خـلال قواعـد البيـانات المتاحـة على المنصة الإلكترونـية للمكتبـة، حيث يقوم الموظف بتبـادل 4 مقـالات تخصصيـة في مجـال العمـل مع 4 زملاء لـه، خلال شهـر القراءة.

عروض سينمائية

وفي مسعى منها إلى مزج المعرفة بالترفيه، تعرض «مكتبات الشارقة العامة» في مكتبة الشارقة العامة عدداً من الأعمال السينمائية المقتبسة من كتب لها بصمتها في عالم الأدب والكتابة، يلـي العرض فعاليـة «ناد للقراءة»، لمناقشـة الكتـاب والمفارقـات بيـن الاقتبـاس والأصـل.

حيث عرضت في 19 مارس الجاري فيلم «عدّاء الطائرة الورقيـة» وناقشته في 20 مارس، وفي تاريخ 26 مارس الجاري سيتابع الجمهور فيلم «المساعدة»، الذي تتم مناقشة أحداثه في اليوم التالي، ثم يعرض فيلم «سارقة الكتب» في 29 الشهر الجاري، وتناقش المفارقات بين الفيلم والكتاب في 30 مارس الحالي.

طاولة مستديرة

وفي مسعى منها لتعزيز مهارات القراءة لدى فئات المجتمع من ذوي التحديات في القراءة، وتشجعيهم على ممارسة القراءة، بما يناسب احتياجاتهم، تنظم «مكتبات الشارقة» مجموعة ندوات من خلال مبادرة «طاولة مستديرة»، حيث تقام ندوة «خلق فرص للقراءة»، وندوة «تعزيز القراءة للأطفال والشباب من خلال النظام التعليمي»، إضافة إلى ندوة «كيف أريد أن أقرأ»، وندوة «الإعلام في دعم القراءة».