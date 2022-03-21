يوم الأم في الإمارات.. باقات إبداع ومحبة احتفاءً بـ«ست الحبايب»

المصدر: أبوظبي ـ عبير يونس

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يعتبر يوم الأم من المناسبات المليئة بالحب، التي تحرك المشاعر للتعبير عن ذلك الحب المتدفق بهدايا خاصة تتناسب مع عظمة الدور الذي تقوم به الأمهات، وتحتفي الإمارات بهذه المناسبة بشكل لافت ونوعي يعبر عن مدى التقدير لها، عبر مجموعة فعاليات وبرامج وإبداعات تعكس أهمية دور الأم ومكانتها في المجتمع، إذ إنها تربي أجيال المستقبل التي تبدع لتثري نهضة الوطن وتحميه وتضمن استقراره.

وتحرص جميع الجهات الرسمية والمجتمعية العامة على الاحتفاء بهذا اليوم عبر برامج متميزة. كما نجد أن الكثير من المؤسسات المتخصصة والمشاريع تحرص على توفير منتجات وإصدارات خاصة بمناسبة عيد الأم، حيث تحمل هذه المناسبة طرقاً مختلفة من التعبير والتصاميم للمنتجات الخاصة بهذا اليوم، وهو ما أكدته صاحبات مشاريع إماراتيات استطعن تحقيق النجاح خلال فترة وجودهن القصيرة في السوق المحلي، واللواتي أكدن في حديثهن لـ«البيان» أن «يوم الأم» واحد من المواسم التي تسهم في زيادة عائداتهن المالية.

تصاميم خاصة

قالت ميرة الرصاصي، مؤسسة وصاحبة «ذا بلوم روم»، الذي تعرض فيه الورود: «في «يوم الأم» نحاول أن نتعاون مع محال أخرى، مثل محال العطور والمجوهرات، وفي كل سنة نعمل على تجديد التصاميم المخصصة لهذه المناسبة، ونقدم تصاميم متنوعة، منها تقدم الورود مع الهدية، لأن الناس يقدمون هدايا، وهذه الهدايا يزينونها بالورد». وأضافت: «بالطبع يكون الإقبال كبيراً على الورود، باعتبار أن الجميع يحاولون إسعاد أمهاتهم بطريقة تقديم ورود أو نوع آخر من أنواع الهدايا». وبيّنت أن هذا الموسم ينعكس على عائدات المحال بشكل ملحوظ وكبير، ويعتبر هذا الأمر إيجابياً بالنسبة لنا، حيث إننا نعتبر هذه المناسبة واحدة من المواسم التي تمر على محلنا المختص بالورود».

قطع السعادة

ومن جانبها، قالت سلامة الشامسي صاحبة مشروع «قطع السعادة للحلويات»، في مستهل حديثها: «باعتبار أن الشوكولاتة من منتجاتنا، يتوقع المشترون عادة أن يكون هناك تجديد في كل موسم، وهو ما أعمل عليه في محلنا «قطع السعادة للحلويات»، لأجل أن يكون متناسباً مع جميع المواسم والأعياد، بما فيها ليلة النصف من شعبان ورمضان، لأنه في كل هذه المناسبات وغيرها يحتاج الناس إلى الهدايا بما فيها الشوكولاتة، لكي يعبروا فيها عن مشاعرهم». وأضافت: «نعتبر «يوم الأم» مناسبة مهمة، وخلاله نقدم عروضاً مميزة بأسعار مميزة تختلف عن السعر الموجود طوال السنة، كما نهتم بتقديم تغليف معين وتصميم خاص، يعبر عن أهمية هذه المناسبة».

«دمى تراثية»

بدورها، أكدت هنادي البدو، التي اشتغلت من قبل في تصميم العباءات واتجهت أخيراً إلى تصميم الدمى التراثية، طرحها عدداً من التصاميم الخاصة بمناسبة «يوم الأم»، وهي عبارة عن أشكال من الدمى التي تمثل الأم مع ابنتها، حرصت فيها على استخدام الأزياء التراثية للأم وابنتها. وأشارت إلى أن «يوم الأم» واحد من المواسم التي يكون فيها المجال محفزاً للإبداع.