«العويس الثقافية» تحتضن معرض «ديالوج» الفني الأربعاء المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بالتعاون مع مجموعة سولانا للفنون معرضاً فنياً جماعياً بعنوان «ديالوج» وذلك في يوم الأربعاء 23 مارس الجاري في قاعة المعارض الكبرى بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

يشارك في المعرض 28 فناناً ينتمون إلى مدارس فنية عديدة ويقدمون أعمالاً مختلفة الخامات والفلسفات بقالب جمالي معاصر، ويعد هذا المعرض الجماعي الكبير واحداً من أبرز الأحداث التشكيلية التي تنظمها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. يشارك في معرض ديالوج كل من: عسران عبد الفتاح وراني ميلاد وبتول جعفري ومحمود صفوت وسمر كامل وأسماء المنجي وعمرو عبد العزيز وضياء علام وعبير عيسى آدم ومنى محمد الجبالي وجيهان فوزي وطاهر عبد العظيم وغيرهم.

كما تقام على هامش المعرض ندوة فنية بعنوان «التشكيل المصري المعاصر في نصف قرن» يشارك فيها كل من د.خالد مصطفى من جامعة عجمان ود.زينب سلامة من جامعة الإسكندرية ومنى الجبالي من جامعة عجمان.