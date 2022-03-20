شعراء من 4 دول عربية يتنافسون على لقب «شاعر المليون» للموسم العاشر

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، الثلاثاء، الحلقة الختامية من برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون» بموسمه العاشر، والذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناتي «بينونة» و«الإمارات».

ويتنافس نجوم «نهائي الحلم» على اللقب الأول والأضخم والأغلى في عالم الشعر النبطي «شاعر المليون» في نسخته العاشرة، حيث وصل إلى منصة النخبة 6 شعراء من 4 دول عربية (السعودية، الإمارات، الكويت، العراق)، والذين يقتربون من مصافحة «بيرق الشعر» والتتويج باللقب على مسرح شاطئ الراحة الثلاثاء، ضمن الحلقة الختامية التي ستبث تفاصيلها في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات وعبر قناتي بينونة والإمارات.

ويتفاعل ملايين المتابعين خلال هذه الأيام المصيرية، مع شعرائهم المفضلين لاستكمال المشوار في دعم وتألق رحلة الشعراء، إذ يدعم تصويت المشاهدين الشعراء بـ 40 درجة تضاف إلى درجات لجنة التحكيم من 60 درجة (30 درجة عن الأمسية نصف النهائية، و30 درجة عن الأمسية الختامية)، ويتنافس على اللقب في الأمسية القادمة كل من (ضيف الله السميري العتيبي من السعودية، عبد العزيز بن سدحان من السعودية، علي حامد العازمي من الكويت، فهد البدري من العراق، مساعد بن طعساس الحارثي من الإمارات، هادي مانع اليامي من السعودية).

وحصل شعراء الإمارات على لقب «شاعر المليون» للموسمين (الخامس) و(السادس) و(التاسع)، فيما حازت السعودية لقب الموسمين (الثالث) و(الثامن)، والكويت لقب الموسمين (الرابع) و(السابع)، وقطر للموسمين (الأول) و(الثاني).

ووصل للمراكز الخمسة الأولى لغاية الموسم العاشر: (29) شاعراً من السعودية، (8) شعراء من الإمارات، (6) شعراء من الكويت، شاعران من قطر، شاعران من العراق، وشاعر واحد من كل من الأردن، البحرين، سلطنة عُمان، واليمن.

وشارك في الحلقات المباشرة للمواسم الـ 10 من برنامج «شاعر المليون» (مرحلة الثمانية والأربعين)، 480 شاعراً وشاعرة من 19 دولة عربية وأجنبية، وقد كان من بينهم 56 شاعراً من الإمارات، 191 شاعراً من السعودية، (79) شاعراً من الكويت، (37) شاعراً من الأردن، (30) شاعراً من سلطنة عُمان (16) شاعراً من اليمن، (15) شاعراً من قطر، 14 شاعراً من البحرين، (14) شاعراً من سوريا، (13) شاعراً من العراق، (4) شعراء من السودان، (3) شعراء من مصر، شاعران من فلسطين، وشاعر واحد من كل من: موريتانيا، تونس، ليبيا، الصومال، إيران، وأستراليا.