الإمارات ضيف شرف المهرجان الدولي للشباب في المغرب

المصدر: الفجيرة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحل دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف في الدورة السابعة للمهرجان الدولي للشباب المبدع الذي ينظمه منتدى الفن والإبداع المغربي في مدينة مكناس بالمملكة المغربية خلال الفترة من 22 حتى 24 مارس الجاري.

وتهدف الدورة الجديدة للمهرجان، التي تحمل اسم الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني، إلى تعزيز مفهوم الإخاء والسلم والتعايش من خلال الثقافة والإبداع وتحصين الشباب ضد أسباب التطرف والعنف بإدماجه في العمل الإبداعي الذي يرتقي بالفكر الإنساني ويحقق التقدم والتطور والرقي للشعوب العربية لبناء مستقبل أفضل في الوطن العربي.

برنامج متكامل

ويضم وفد الدولة برئاسة الشاعر خالد الظنحاني رئيس مؤسسة الرّخ الإماراتية للنشر، كلاً من الفنان أحمد الشريف «سيل المطر»، والدكتورة وفاء أحمد العنتلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرّخ، والباحثة هدى الدهماني، والشاعر عمر بن قلالة العامري، والباحث سعيد الدهماني.

وأوضح الظنحاني أن وفد الدولة أعد برنامجاً متكاملاً للمشاركة في المهرجان يتوافق مع أهداف «مبادئ الخمسين» بالدولة؛ ويتضمن قراءات شعرية وفقرات تراثية وعروضاً للأزياء الإماراتية، وسهرات فنية، إضافة إلى توقيع عدد من المؤلفات الأدبية الإماراتية وتقديمها إهداءات للجمهور.

وأكد الظنحاني حرص أبناء الإمارات من خلال مبادرة «سفراء زايد» الدولية على المشاركة في المحافل الثقافية في مختلف العواصم العربية والعالمية بهدف التعريف بالواقع الثقافي الإماراتي ونشر ثقافة وتراث الدولة حول العالم، بالإضافة إلى نشر رسالة التسامح والأخوة الإنسانية والسلام وتعزيز لغة الحوار التي تؤمن بها الدولة.