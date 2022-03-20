100 باحث يشاركون في مؤتمر الحضارة والفنون الإسلامية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل اللجنة المنظمة لفعاليات المؤتمر الدولي العاشر للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، والذي سينطلق بمشاركة حوالي 100 باحث متخصص في الموضوعات المختلفة والمتعلقة بالفن والحضارة، وذلك تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بعنوان «الفن وحوار الحضارات.. تحديات الحاضر والمستقبل» خلال الفترة من 24-27 الجاري بجامعة الوصل بدبي، استعداداتها للحدث العالمي، والذي تحمل نسخته الحالية اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وفاءً بما قدمه من دعم للمحافل العلمية والثقافية، ورعايته لكافة نشاطات الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية وكذا الكثير من المؤتمرات العلمية للجامعات المختلفة تحديداً في مصر، يذكر أن المؤتمر سيقام بالتعاون مع مركز أبتيس الفرنسي وبوابة باحثي الإمارات وتنظيم شركة «بيرفكت لاند» للفعاليات.

من جانبه، أكد محمد العدوي مؤسس «بيرفكت لاند» للفعاليات، أن المؤتمر يأتي تأكيداً على إظهار قيم التسامح والتعايش مع الآخر وسينطلق بمشاركة 100 أستاذ جامعي وخبير يمثلون عدة دول وسيقدمون خلاله القيم العلمية والثقافية التي تليق بدور وقيمة فاعليات الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية في كافة الدول التي استضافت النسخ السابقة، كما سيتناول المؤتمر المحاور التي تؤكد أن الحضارة تمثل نظاماً اجتماعياً يساعد الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي، كما تميز الفنون والتقاليد والميراث الثقافي والتاريخي ومقدار التقدم العلمي أمة عن أخرى من حيث العادات والتقاليد وأسلوب الحياة، إلى جانب التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية ومقدرة الإنسان على الإبداع في الفنون والآداب والعلوم.

وأوضح العدوي، أن فعاليات المؤتمر ستكون بواقع يومي عمل ويومين للجولات السياحية لزيارة المعالم الحضارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما سيقام على هامش المؤتمر الدورة الثانية من صالون الجعفراوي الثقافي الذي يحتفل بالذكرى الأولى للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

يذكر أن المؤتمر الدولي للجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية قد عُقدت دوراته التسع السابقة في جمهورية مصر العربية بشرم الشيخ والغردقة والأقصر ودهب، كما جابت دوراته العديد من الدول العربية والأجنبية كالمغرب وتونس وألمانيا وفرنسا، وهو أحد نشاطات الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية بالإضافة إلي العديد من النشاطات التثقيفية والعلمية كالمعارض والندوات والملتقيات التي تُعنى بالحضارة والفنون.