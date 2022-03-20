العالم يعزف في مترو دبي

المصدر: دبي – البيان

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يجمع «مهرجان مترو دبي للموسيقى»، ضمن نسخته الثانية، التي انطلقت الأربعاء الماضي بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة فريدة من الموسيقيين لتقديم عروضهم في محطات المترو في دبي، ضمن #وجهات_دبي، وخلال #موسم_دبي_الفني.

وتأكيداً على الطبيعة العالمية التي تتمتع بها دبي كواحدة من أكثر مدن العالم انفتاحاً وأحرصها احتفاءً بالإبداع في مختلف صوره وأشكاله، جمع المهرجان في ثاني دوراته التي تتواصل أعمالها حتى بعد غد، نخبة من مبدعي الموسيقى من شرق العالم وغربه وتحديداً من: فرنسا والبرتغال، وجنوب أفريقيا، والهند، والفلبين، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوبا، والإكوادور، والمكسيك، وأوكرانيا، وكازاخستان، وإندونيسيا، وترينيداد وتوباغو، ومصر وسوريا، إلى جانب الإمارات، الدولة المضيفة.

وقالت روضه المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «التنوع الكبير في المواهب الفنية التي يستضيفها المهرجان تثري من قيمته كمنصة للاطلاع على أصناف متعددة من الإبداع الموسيقي من مناطق متفرقة من العالم، وتضفي على تجربة التنقّل بمترو دبي بعداً ثقافيًّا جديداً يواكب البعد الجمالي للتصاميم الداخلية للمحطات.

من جانبها، أوضحت شيماء السويدي، مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي:»يواكب المهرجان رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى خلق بيئة إبداعية حافلة بالأنشطة رفيعة المستوى التي تسهم في إثراء المشهد الإبداعي في دبي، واستقطاب أفضل المواهب والتجارب الفنية العالمية تأكيداً على كون دبي وجهة أساسية للمبدعين من مختلف أنحاء العالم، ومركزاً رئيسياً للإبداع في المنطقة.

مزيج فني ثري

ويقدم المهرجان مزيجاً من الفنون الموسيقية التقليدية والحديثة، حيث تشمل الآلات التقليدية التي ظهرت في عروضه: التشيلو والساكسفون والطبول والكمان والغيتار، فيما تشمل العروض مجموعة من الآلات غير المعتادة مثل الأنغلونغ الإندونيسي، والعود الكهربائي، والستيل بان، والغيتار الثلاثي، فضلاً عن عروض على قدر كبير من الطرافة ومن أبرزها عرض الفرقة الموسيقية المكونة من عازف واحد، وعروض البيتبوكس الإيقاعية، والأكثر طرافة العروض الذي يعتمد على آلات مصنوعة من مواد وأدوات منزلية مُعاد تدويرها.

البيت بوكس والأنغلونغ

ومن أشهر الفنانين الذين يقدمهم مهرجان مترو دبي للموسيقى هذا العام الفنان الفلبيني نيل لانيس، حيث يتفرد بأسلوب موسيقي فريد لا يعتمد على آلة موسيقية ولكن يعتمد على فمه الذي يستخدمه في تقديم إيقاعات تشابه إيقاعات الطبول وهو الفن المعروف باسم «بيت بوكس». وكذلك منشور براديتيا،الفنان الإندونيسي المعروف باسم منشور أنغلونغ، نظراً لبراعته في عزف آلة الأنغلونغ.

الغيتار الثلاثي

ويبرع الفنان المكسيكي ليو تراجير، في العزف على آلة فريدة مكونة من 3 غيتارات في آن واحد، حيث واصل مشواره الفني على مدار سنوات عدة شارك من خلالها في العديد من الحفلات الرئيسية في بلاده، كما شارك في العديد من الأعمال الأوركسترالية، حتى ذاعت شهرته وأصبح يتمتع بجمهور عالمي كبير.

ويقول الفنان جاستن هومر، عازف آلة الـ «ستيل بان» والتي تعد من الآلات الموسيقية التقليدية لبلاده ترينيداد وتوباغو: «أشعر بالفخر أن أعزف على آلة موسيقية تعبر عن ثقافة بلادي في حدث دولي مثل مهرجان مترو دبي للموسيقى.

تعدد

ويسهم تعدد المواهب التي ظهرت في مهرجان مترو دبي للموسيقى في إبراز هوية دبي وقيمها كمدينة عصرية عالمية تحتضن التنوع والإبداع، ويؤكد على طابعها كواحدة من أكثر المدن شمولاً في العالم. ويقول خوسيه توريس، وهو موسيقي إكوادوري يقدم عرض»فرقة العازف الواحد«في المهرجان:»التعددية الثقافية التي تحفل بها دبي وشعبها الطيب والمتحضر يشجعنا نحن الموسيقيين على تقديم المزيد.

ويقول العازف الكوبي يوري مارتينيز: «لاشك أن المشهد الموسيقي في دبي متطور ويعكس مكانتها كمركز ثقافي نابض بالحياة، يخلق فرصاً جديدة للإبداع العابر للحدود».

ويرى الكوستاريكي خورخي شينشيلا عازف الترومبون، وهي من آلات النفخ التقليدية، أنه بالنسبة لأغلب الموسيقيين المشاركين، تعد عروضهم في دبي فرصة لتقديم ثقافة وموسيقى بلادهم إلى جمهور متحضّر على قدر كبير من الوعي ويقول: «أشعر أنني محظوظ حقاً للمساهمة بثقافتي وفني في هذا الحدث الإبداعي المميز».

ويمثل الموسيقيون المشاركون في المهرجان أشكالاً مميزة من المواهب من خلال العزف على مجموعة واسعة من الآلات واستخدام طيف واسع من الأساليب، ويعتبرون من أكثر الفنانين إبداعاً ويعكسون بفنونهم جانباً من مستقبل الموسيقى في بلدانهم، بينما يجدوا أن المنصة التي يوفرها مهرجان مترو دبي للموسيقى تمكنهم من التواصل مع جمهور عالمي في دبي باستخدام اللغة العالمية للموسيقى.

ويقول الفنان الهندي سانديبان سانكارانكوتي، الذي يأسر الحشود بحفلاته على الطبلة، إن الأداء في محطات مترو دبي تجربة لا مثيل لها.

يُذكر أن عروض المهرجان تقام في خمس محطات مركزية من محطات مترو في دبي، وهي: إكسبو، وجبل علي ومول الإمارات والاتحاد وبرجمان، وتبدأ العروض يومياً وحتى يوم 22 مارس الجاري اعتباراً من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 10:00 مساء.