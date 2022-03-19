«ستة ملتقيات» في دار الشعر بمراكش

المصدر: مراكش – البيان

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تنظم دار الشعر بمراكش، احتفاء باليوم العالمي للشعر، تظاهرة «ملتقيات الشعر الجهوية»، الدورة الثانية 2022، جهة العيون والساقية الحمراء لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من يوم غد.

وتندرج هذه الفعالية، «دورة الشاعرة والإعلامية عزيزة يحضيه عمر»، ضمن تظاهرة «ست جهات.. ستة ملتقيات شعرية جهوية»، للاحتفاء بالشعر المغربي وبالشعراء المغاربة، بمزيد من الانفتاح على حساسيات وتجارب القصيدة المغربية الحديثة، وعلى مختلف أنماط الكتابة الشعرية.

ويعيش عشاق الشعر، على امتداد ثلاثة أيام، مع أماسي ولقاءات وندوات وتوقيعات، وتشكيل خلية تفكير في تجميع بيبلوغرافي ونظام فهرسة للمكتبة الشعرية المغربية، في أفق ترجمة مشروع دار الشعر بمراكش، والذي أعلنته منذ تأسيسها، في رقمنة ذاكرة الشعر المغربي.

ويحتضن فضاء المركب الثقافي أم السعد بمدينة العيون، يوم غد، افتتاح المعرض الفني لـ8ـ فنانات تشكيليات، وهن: زينب الكاضي، نادية العبسي، أسماء بلفقيه، بوشرى التقي، سكينة الداه، رقية لمجامري، صابيرا جدوبي، جميلة العماري، ويستمر طوال أيام التظاهرة. إلى جانب معرض خاص بالإصدارات الشعرية والنقدية ومنشورات وزارة الشباب والثقافة والتواصل ودائرة الثقافة بالشارقة.