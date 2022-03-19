«زرعتكِ في ضميري» أمسية شعرية في «النادي العربي»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، أمسية شعرية بعنوان «زرعتك في ضميري المستتر»، استضاف فيها الشاعر السعودي أيمن عبد الحق وأدارها الشاعر محمد إدريس الذي نوه بالشعر السعودي وجمالياته، ومدى تطوره وما يرفد به الشعر العربي من إبداعات ومبدعين، ثم تحدث عن سيرة الشاعر أيمن عبد الحق ابن مدينة جازان في المملكة العربية السعودية الحاصل على شهادة البكالوريوس في التربية والآداب، عضو نادي جازان الأدبي، وصدرت له مجموعة شعرية بعنوان «حمىَ الأحلام»، و«فواصل لذاكرة الغياب»، وصدرت له مجموعة قصصية (زوايا الشبيه).

وقرأ أيمن عبد الحق عدة قصائد شعرية أبانت عن حس شاعري جميل، وهو شاعر مطبوع سهل العبارة قريب المأخذ، في شعره مسحة حداثية محببة.