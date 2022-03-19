«الناشرين الإماراتيين»: الشارقة ضيف شرف «بولونيا لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت «جمعية الناشرين الإماراتيين» عن برنامج مشاركتها في فعاليات «معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل»، الذي يحتفي بالشارقة ضيف شرف دورته الـ 59 خلال الفترة من 21 حتى 24 مارس الجاري، حيث تتطلع الجمعية لتعزيز مجالات التعاون والعمل والمشترك بين الناشرين الإماراتيين، وقطاع صناعة الكتاب الأوروبي.

وتنظم الجمعية في جناح الشارقة ضيف شرف المعرض- جلستين نقاشيتين- تتناول أبرز قضايا قطاع كتاب الطفل، إذ تقام الجلسة الأولى بعنوان «تغير التوجهات في قطاع النشر: مناقشة المخاوف من استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع النشر»، لتسليط الضوء على المخاوف من التوجه الإلكتروني على السبل، التي تساعد الناشرين على تبني الابتكارات الرقمية واستخدامها في أعمالهم.

وتجمع الجمعية في جلستها الثانية، التي تحمل عنوان «حان وقت قراءة قصة: عملية صناعة كتب الأطفال» عدداً من الخبراء لمناقشة المجالات الأساسيّة لنشر كتاب الطفل، وتشمل اختيار المحتوى المناسب لكل فئة عمريّة والقضايا القانونيّة، التي تتعلق بحقوق النشر والنسخ والترجمة.

كما ستنظم الجمعية جلسة بيع وشراء لتمكين الناشرين الإماراتيين من توسيع نطاق وصولهم إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى توفير منصة للناشرين الأجانب، يمكنهم من خلالها التفاعل مع الخبراء الإماراتيين، ومشاركة الأفكار والرؤى المتعلقة بسبل تعزيز التعاون والاستفادة من الفرص المتوفرة في دولة الإمارات والمنطقة، إضافة إلى مشاركتها بجناح خاص في القسم المخصص لمبادرة «بولونيا بوك بلاس» في المعرض، ما يمنح الناشرين المشاركين، ضمن جناح الجمعية فرصة عقد لقاءات مع الناشرين الإيطاليين والعالميين، بغرض تبادل التجارب، وبحث سبل التعاون المشترك.