«دو» شريك تقنيات الاتصال في «مهرجان سكة للفنون»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» أن دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، هي الشريك الرسمي لتقنيات الاتصال من الجيل الخامس في «مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022» الذي انطلقت فعالياته في 15 مارس الجاري ويستمر حتى 24 منه، ليقدم باقات من الإبداع والسعادة لزواره من مختلف شرائح المجتمع.

وستوفر دو، بصفتها شريك الاتصال الرسمي للدورة العاشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، حلول وتقنيات اتصال متطورة وإنترنت فائق السرعة بتقنية الجيل الخامس لدعم مشاريع الوسائط الجديدة التي يضمها برنامج هذه الدورة من المهرجان؛ من المعارض الافتراضية «الميتافيرس» والورش الفنية والتراكيب التفاعلية.

مشاريع معاصرة

وتحت شعار «نحتفي بالفن، نحتفي بالازدهار»، يقدم مهرجان سكة للفنون والتصميم هذا العام عدداً من المشاريع المعاصرة ضمن «بيت الوسائط الجديدة»؛ مثل: «بينالي. آيو 2022».

بالإضافة إلى ذلك يعرض المهرجان عدداً من الأعمال التركيبية التفاعلية؛ مثل «بلغة الماندرين Mandarinizer»؛ وهو عمل تركيبي تفاعلي يعكس صور الزوار في شكل آلاف الأحرف الصينية (الماندرين) على جدار يشبه المرآة، ومشروع «غير واعٍ» الذي يعرض كيفية تحول العمل الفني عبر ثلاث مراحل مختلفة: المادية والرقمية والافتراضية، إلى جانب ورش حول الإعلام الجديد، والكثير من الفعاليات الأخرى الفريدة.

وفي السياق يستضيف المهرجان عملاً فنياً ملهماً يحمل رسالة إنسانية سامية يشارك به "مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي" ضمن إطار جهود المركز المستمرة للتعريف بأصحاب الإرادة عبر مختلف الوسائل المبتكرة.

ويسلّط العمل الفني الذي يحمل عنوان "احتواء" الضوء على أهمية احتواء أصحاب الإرادة؛ وهم المتعافون من مرض الإدمان على المؤثرات العقلية، حيث تمثل الجدران الثلاثة لهذا العمل العناصر الثلاثة الأهم في عملية التعافي؛ والمتمثلة في: صاحب الإرادة نفسه، والأسرة والمجتمع.