10 تجارب مميزة خلال معرض فنون العالم دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معرض فنون العالم دبي، عدداً كبيراً من الزوار منذ افتتاحه يوم 16 مارس. ويستمر المعرض أربعة أيام ليستعرض مجموعةً مميزة من النشاطات التفاعلية. ويقدم المعرض الأكبر للفنون في المنطقة لزواره العديد من التجارب المميزة، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 300 فنان من نحو 50 دولةً، لاستعراض ما يزيد على 4 آلاف عمل مميز.

كما يقدم أفضل 10 تجارب للاستمتاع بها خلال عطلة نهاية الأسبوع من بين مختلف ورش العمل التفاعلية والعروض الفنية التي يقدمها معرض فنون العالم دبي. وأولى هذه التجارب جلسات حوار حول موضوع التصميم الداخلي، والذي يشمل تصميم المنازل والمكاتب.

وتقدم هذه الحوارات نصائح فعلية لإدارة المساحة الشخصية، من قبل لويس دوغان، الفنان التجريدي البريطاني؛ وأيدان إيمانوفا، المحررة لدى مجلة ايدنتيتي؛ وأماندا باريت، الرسامة في مجال رسم الأشخاص والمشاهد الطبيعية.

لوحات إبداعية

ثانية التجارب استضافة مجموعة من الفنانين الذين تميّزوا برسم جموع الناس، ومنهم الفنانة الصينية فيرا مينج، والتي نجحت في بيع 11 لوحة، والروسية جوليا سمولينكوفا التي باعت 11 لوحات، والمصرية مروة السعدني التي باعت 6 لوحات بحلول منتصف فترة العرض. وتعليقاً على الموضوع قالت جوليا سمولينكوفا: «يسرّني المشاركة في معرض فنون العالم دبي للمرة الخامسة هذا العام.

حيث أحقق نسبة مبيعات عالية في كل مشاركة، ونجحتُ حتى نهاية اليوم الثاني من الدورة الحالية في بيع 11 لوحة واستقطاب اهتمامٍ قوي من المشترين المحتملين، مما يعكس الأهمية الكبيرة لمشاركتي هنا في المعرض وعرض أعمالي أمام جمهور الشرق الأوسط، وأودّ أن أشكر الاستضافة المميزة».

تحفة فنية

أما بيرجيت بيرجر، الألمانية التي تمتلك صالة عرض، فتدعو جميع الزوّار للمشاركة في عمل فني ومساعدتها في ابتكار تحفتها الفنية المقبلة، المصنوعة من السجاد والمزيّنة باللوحات الفنية الرقمية وأحجار الراين والكرات الملونة. .

عروض يومية

كما يقيم المعرض عروضاً يومية مباشرة من 4 عصراً حتى 7:30 مساءً للفنان سيرجي ماركوفكن، الممثل الوحيد لحركة الرسم بالدوران الفنية في روسيا. ويعتمد الفنان في ابتكار الرسومات على معدات مختلفة لرشّ الألوان على القماش، وهو ما مكّنه من استقطاب اهتمام الجمهور بأسلوبه الفريد وروحه الإبداعية.

وفي التجربة الخامسة يدعو الركن المخصص لصور إنستغرام الزوار ليكونوا جزءاً من إبداعات المعرض. وتعاونت القيّمتان الفنيتان بتول جفري وسمر كامل في تصميم الركن الذي يوفر منصةً مثالية لالتقاط صورٍ جديرة بالمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع مساحةٍ تسلط الضوء على الزائر فقط في اللقطة المتميزة.

كما يقدم الفنان الهندي المقيم في دبي هذا العام عملاً فنياً بعنوان حافظوا على الطبيعة، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية التي تهدد كوكب الأرض.

حضور قوي

تسجل الأعمال ثلاثية الأبعاد حضوراً قوياً في الدورة الثامنة من المعرض، حيث تستعرض الفنانة التجريدية نيو آرت قطعةً فنيةً كبيرة تزينها مادة الراتنج، إلى جانب الفنان الهندي دافنشي سوريش الذي يقدم لوحةً فنية باستخدام آلاف الأزرار تقديراً لقيادة دبي الحكيمة، فضلاً عن أعمالٍ فنية رائعة من ثري دي أرت ووركس أبدعها فنانون سعوديون.

ويمكن للزوار الراغبين بابتكار أعمالهم الخاصة بإلهامٍ من المعرض شراء أفضل المعدات المتوفرة في السوق من سكريبل بوكس، بما فيها فرش الرسم واللوحات القماشية والألوان وغيرها.

كما ينظم معرض فنون العالم دبي سلسلة من ورش العمل، ويتضمن برنامج يوم السبت أنشطة مخصّصة للأطفال مع جلسة التصوير الفوتوغرافي اليومي التي تستضيفها علامة نيكون، بهدف تعليم المواهب الواعدة أساليب التقاط الصور المثالية. كما تقدم إيجول كوبتسوفا صاحبة استوديو بلاي آرت جلسةً متميزةً أخرى حول سبل تطوير التفكير الإبداعي لدى الأطفال باستخدام الفن.

وأخيراً يضم المعرض هذا العام الكثير من الإبداعات التي تستحق المشاهدة، بما فيها القطع الفنية المذهلة للثنائي الشهير سيستر أوكتوبي والتي تجسّد علاقة المسافات الطويلة بينهما، إلى جانب أكبر مفك للبراغي في العالم نجح بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهو معروض للبيع بسعر 20 ألف دولار أمريكي، وأطول نسخة مخطوطة من القرآن الكريم من إبداع الفنان إم ديليف.