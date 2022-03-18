ثلاثة معارض فنية تفتتح برنامج الحصن لعام 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي عن برنامج الحصن لعام 2022، والذي يتضمن ثلاثة معارض فنية في بيت الحرفيين والمجمّع الثقافي، افتتحها محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بحضور لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيك لدى الإمارات، وريتا عون، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

تحمل المعارض الفنية الثلاثة التي يستضيفها الحصن خلال الفترة من 11 مارس ولغاية 20 سبتمبر 2022، عناوين «نسج الثقافات: من المكسيك إلى الإمارات» من مجموعة فمومينتو كالتشرال سيتي بانامكس وبيت الحرفيين، معرض «تصرفات عامة» للفنانة فرح القاسمي، ومعرض «منظور آخر» للفنان محمد الأستاد في المجمّع الثقافي.

وتجسد المعارض الفنية الجديدة، إضافةً إلى الفعاليات المصاحبة التي تتضمن الأمسيات الغنائية والموسيقية والاستعراضية التي يستضيفها الموقع، ثراء وتنوع المشهد الثقافي في أبوظبي ونموه وازدهاره، وذلك إلى جانب البرامج التفاعلية المخصصة للجمهور والورش الفنية التي سيستضيفها الحصن، بما يعكس رؤية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في تقديم المواهب الناشئة جنباً إلى جنب مع الأسماء المعروفة.

ويتضمن البرنامج الفني أمسيات رائعة يحييها النجم العربي الكبير لطفي بو شناق والمغني الكويتي الشهير الشاب حمود الخضر. كما سيقدم مصمم الرقص الفرنسي ـ الجزائري قادر عطو عرض أداء راقص مبهر. بالإضافة إلى البرنامج الموسمي الغني الذي يقدمه قصر الحصن وبيت الحرفيين ضمن الفعاليات الخاصة بشهر رمضان والعيد.

سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مع ضرورة وجود العلامة «الخضراء» على تطبيق «الحصن».