انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للسرديات بجامعة الوصل

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت بجامعة الوصل فعاليات المؤتمر الدولي الأول للسرديات الذي نظمه عن بُعد مركز الدراسات اللسانية والسردية أول من أمس بعنوان: «الرواية الخليجية آفاق ورؤى نقدية جديدة».

قدمت الجلسة الافتتاحية فاطمة المرزوقي، حيث قدم الدكتور خالد توكال، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، نبذة عن نشأة مركز الدراسات اللسانية والسردية، وقال إن المركز يسعى من خلال الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021-2026 للوصول إلى الريادة ليس على مستوى دولة الإمارات ولكن على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير الجامعة أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة للتعاون مع المجتمع المدني في دول الخليج، وربط البحث العلمي وإنتاجه الثقافي والأدبي بواقع المجتمعات، فيصبح البحث في خدمة المجتمعات بعدما كان معزولًا في بروج عاجية.

وألقى الروائي علي أبو الريش، عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات كلمة أشار فيها إلى أهمية الأجناس السردية في دول الخليج، ثم كلمة الدكتور أيمن تعيلب، عميد كلية الآداب الأسبق – جامعة السويس وعضو اتحاد الكتاب في مصر، الذي أشاد بتقدم الرواية الخليجية وتميزها، تلتها كلمة الروائية لولوة المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات ومديرة النشر، أشادت فيها بمركز الدراسات اللسانية والسردية ومجهوداته في مجالات النقد وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج الأدبي لدول الخليج.

وتوجهت الدكتورة لطيفة الحمادي، مديرة المركز، بالشكر إلى جميع الباحثين لمشاركتهم في المؤتمر الذي اشتمل على جلستين علميتين وشارك فيه باحثون من دول عدة عربية وخليجية.