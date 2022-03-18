«نافورة دبي» تتراقص على أنغام أحدث أغاني عمرو دياب

المصدر: دبي ـ البيان

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تتألق نافورة دبي حتى 31 مارس الجاري بعرضٍ ليلي مميز على أنغام أحدث أغاني الفنان المصري عمرو دياب، ما يتيح لعشاق الفنان العالمي الاستمتاع بأجواءٍ موسيقية مرِحة قرب أطول نافورة راقصة في العالم.

وتتراقص النافورة يومياً على أغنية «يا أنا يا لأ» في تمام الساعة 7:30 مساءً، مع تأثيراتٍ صوتية وضوئية رائعة، في إطار شراكةٍ تجمع بين شركة إعمار والفنان المصري الذي يعتبر واحداً من أشهر الفنانين وكتّاب الأغاني في الشرق الأوسط.

ويمكن للجمهور مشاهدة عروض الضوء والليزر الجديدة في برج خليفة، والتي شهد العام الحالي إطلاق خمسة عروض منها، في أثناء الاستمتاع بعرض نافورة دبي. وتنطلق عروض الضوء والليزر على واجهة برج خليفة عند الساعة 8:15 مساءً و8:45 و9:45، اعتباراً من 30 مارس الجاري. لذا فإنه يمكن مشاهدة نافورة دبي تتراقص على إيقاعات أغنية عمرو دياب في شهر مارس، إلى جانب عروض الضوء والليزر المذهلة على برج خليفة.