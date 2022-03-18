«فنون العالم دبي» مبيعات وشعبية ترسخ الاقتصاد الإبداعي

المصدر: دبي ـ البيان

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يرحّب معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، بالزوار من جميع أنحاء العالم في دورته الثامنة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعد الدورة الحالية الأكبر في تاريخ المعرض، حيث شهدت زيادة أعداد الفنانين المشاركين بنسبة 90% وصالات العرض بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي، وسط إقبال متزايد من الحضور الراغبين باقتناء الأعمال الفنية للاستخدام الشخصي والمؤسسي.

نشاط قوي

وشهدت حركة المبيعات في المعرض نشاطاً قوياً منذ الساعات الأولى لانطلاقته، حيث سجلت ساميشكا جاوالي، الفنانة الهندية المقيمة في دبي من صالة عرض كرييتف كيوبس، أول عملية بيع عن عملها الفني هير فريدوم 3، بعد 30 دقيقة فقط من افتتاح المعرض.

وفي هذا الإطار، قالت جاوالي: «حرصنا على المشاركة في معرض فنون العالم دبي منذ عام 2017، ويسعدنا أن ندشن مبيعات المعرض هذا العام، ونحن متفائلون بهذه البداية المميزة. ويرتكز العمل الفني الذي قمت ببيعه في المعرض حول حرية المرأة، وهو موضوع يحظى بإشادة وإعجاب الكثير من المهتمين».

وتتضمن قائمة الجهات التي حظيت منصاتها في المعرض بإقبال منذ اليوم الأول مجموعة إم إس إس آرتس آند ديزاين الفنية، حيث تستعرض أعمالها الفنية المزينة بالكامل بكريستال سواروفسكي.

انطباع إيجابي

وحول المشاركة في المعرض، قالت هبه البنّا، مالكة تريزوري جاليري: «نشارك في معرض فنون العالم دبي للمرة الأولى كما أنها زيارتنا الأولى إلى الإمارة حيث نعتزم تقديم خبراتنا التي اكتسبناها من مشاركتنا في معارض فنية دولية حول العالم. ونجحنا حتى الآن في تحقيق انطباع إيجابي لدى الزوار». بدوره، قال سانوج ناير، نائب مدير جاليري تي في 2: «نشارك للمرة الثانية في المعرض لنمنح ثمانية فنانين إيطاليين فرصة عرض أعمالهم في دبي للمرة الأولى. ونجح المصوّر المقيم في دبي جلال أبو ثينة، والذي سجل ظهوره الأول في المعرض، في جذب اهتمام الجمهور وحققت أعماله أعلى نسبة مبيعات في اليوم الأول للمعرض. وقال أبو ثينة: «أشارك في معرض فنون العالم دبي للمرة الأولى، ونجحت في بيع 9 مطبوعات من سلسلتي المعروضة خلال ثلاث ساعات من افتتاح المعرض».