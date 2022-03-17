قسم التسويق والفعاليات بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي ينظم فعالية «هيا نقرأ» بمناسبة شهر القراءة

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم قسم التسويق والفعاليات بإدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي فعالية «هيا نقرأ» بمناسبة شهر القراءة، وتزامناً مع يوم «الطفل الإماراتي» وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد مارس من كل عام شهراً للقراءة، للوصول إلى أجيال تتسلح بالقراءة وتحمل لواء الوطن وتنطلق به إلى الأمام بالمعرفة.

وفي لفته جميلة من إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي، بالقيام بجلسة حوارية مع الأطفال والتحدث عن القراءة وفائدتها الجوهرية على تطوير الإنسان، وأنها السبيل الوحيد للإبداع وتخريج المبدعين، وأن الأمم القارئة هي الأمم المتقدمة، كما تحدث عن دور القضاء في المجتمع، وقام بأخذ صورة جماعية مع الأطفال كانت لها الأثر الطيب في نفوس براعم المستقبل وقادة الغد

مفتاح العلم

وبهذه المناسبة قال خالد المعصم رئيس قسم التسويق والفعاليات في محاكم دبي: إن القراءة مفتاح العلم، بل مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة، وأمة لا تقرأ لا تعرف حاضرها من مستقبلها، فالقراءة طريق العلم، وهي التي تنقلنا من عالم ضيق محدود الأفق إلى عالم آخر أوسع أفقاً وغاية، مؤكداً أن القراءة تزيد المعرفة في جميع جوانب الحياة، كما أشار إلى أن الأسرة هي العامل الأول والأساسي في غرس حب القراءة في الأبناء لأن الطفل صفحة بيضاء، وكما هو معلوم للجميع أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، لذلك فأفضل مرحلة لتكوين عادة القراءة وغرسها هي الطفولة

ولفت المعصم بأن قسم التسويق والفعاليات يشارك عبر مبادراته في تحقيق أهداف شهر القراءة، حيث نظم فعالية «هيا نقرأ» لأطفال مدرسة الخليج الوطنية، وقد تم قراءة قصة من قصص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للأطفال، وطرح مجموعة من الأسئلة على الأطفال حول القصة ومدى الاستفادة منها، إلى جانب توزيع قانون وديمة المصور للأطفال وتقديم نبذة مختصرة للقانون، بالإضافة إلى مجموعة من المسابقات وتوزيع هدايا عينية للأطفال.