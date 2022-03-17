ترشيح بيت الحكمة لجائزة «مكتبة العام» ضمن القائمة القصيرة لجوائز التميز الدولية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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ترشح بيت الحكمة، المشروع الثقافي المبتكر، والنموذج الجديد لمكتبات المستقبل، التي تدمجُ بين الملتقى الثقافي والاجتماعي، إلى القائمة القصيرة لجائزة «مكتبة العام» ضمن جوائز التميز الدولية الذي يمنحها معرض لندن الدولي للكتاب 2022 احتفاءً بأهم الإنجازات في مجال النشر وتكريماً للمؤسسات والمنظمات والأفراد من روّاد الإبداع والابتكار في هذه الصناعة.

مشروع ثقافي

ويعد بيت الحكمة مشروعاً ثقافياً مبتكراً طورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، احتفالاً بنيل إمارة الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب، من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) عام 2019، ويهدف إلى تعزيز الحراك الثقافي في الإمارة والمنطقة، حيث يحتضن 407.500 كتاب منها 322 ألف كتاب رقمي و85.500 كتاب مطبوع تشمل مختلف مجالات المعرفة وبأكثر من 12 لغة.

ويقدم بيت الحكمة للطلاب والباحثين والقراء من مختلف أنحاء العالم مجموعة واسعة من المصادر العلميّة والأدبية تتضمن 52 ألف فيديو و26 ألف مجلة إلكترونية إلى جانب المراجع التقليديّة، وتعتبر مركزاً رائداً للتعلم التفاعلي وتبادل المعارف وتعزيز الإبداع، تماشياً مع رؤية الشارقة الرامية إلى تطوير مجتمع قائم على المعرفة وتوفير منصة مبتكرة لاكتساب العلم وإثراء التجارب الثقافيّة للزوار، ويتميز بمرافق وتجهيزات عالميّة توفر بيئة داعمة ومحفزة للمبتكرين والمبدعين، وهو من تصميم الشركة العالمية «فوستر وشركاؤه».

ومن بين المرشحين لنيل جائزة «مكتبة العام» مكتبة مدينة جوهانسبورغ (جنوب أفريقيا) ومكتبة «فران غالوفيتش كوبريفنيكا» العامة في كرواتيا، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المعرض الذي يقام في الفترة بين 5-7 أبريل المقبل.