ندوة الثقافة والعلوم في دبي تحتفي بالشاعر الراحل محمد خليفة بن حاضر

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بمناسبة اليوم العالمي للشعر، حفلاً خاصاً، يحتفي بديوان «في موكب الحب والحياة» للشاعر الراحل محمد خليفة بن حاضر، وذلك يوم الاثنين القادم في تمام الساعة السابعة مساء، بمقر الندوة في منطقة الممزر بدبي.

ويتضمن الحفل نقاشات حول شخصية الشاعر في ذاكرة معالي محمد المر، رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وقراءة في ديوان الشاعر، تقدمها الدكتورة مريم الهاشمي وقراءة نماذج من شعر الراحل محمد خليفة بن حاضر، يقدمها الإعلامي جمال مطر.

ويتضمن الحفل أمسية شعرية لكل من الشعراء: خليل عيلبوني ود. شهاب غانم وطلال الجنيبي.