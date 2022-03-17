«أبوظبي للثقافة والفنون» تحتفي بالفائزين بجوائز التصميم والإبداع

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرّم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، الفائزين بجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في مجالات التصميم والإبداع في الفنون التشكيلية والأدائية، وهم كل من الفنانة الإماراتية عائشة خلفان المهيري، والطالبة في جامعة نيويورك أبوظبي ريم المنهالي، والفنانة التشكيلية الإماراتية، ميثاء العميرة، والفنانة الإماراتية نورة السركال، وذلك بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وممثلين عن دار «فان كليف أند آربلز»، وشركة جلف كابيتال، المتخصصة في مجال الاستثمارات البديلة في منطقة دول الخليج وآسيا، وتوتال إنرجي الفرنسية، ولفيف من كبار المسؤولين والشركاء الثقافيين.

حراك إبداعي

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «تسهم جوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي في تمكين الصناعات الثقافية وتحفيز الحراك الإبداعي في الدولة، عبر توفير فرص التدريب والتطوير والإلهام والتوجيه احتفاءً بالتميز وتكريماً للمتميزين من الشباب الإماراتي، وتركز رؤيتنا على تطوير المواهب وتقديرها، لما تقدّمه من منجز وطني هام في مجالات الصناعات الثقافية والعلوم الإنسانية».

وتابعت:«بالتعاون مع شركائنا في توتال، غلف كابيتال، وفان كليف آند أربلز، نعمل على تبني الإبداع الإماراتي والاستفادة من شراكاتنا العالمية مع أكبر المؤسسات الثقافية والمهرجانات الدولية للتعريف بهذا الإبداع وتنميته عبر تقديم فرص المنح والتدريب والابتعاث والدراسات العليا للشباب الطموح الذي يحمل رؤية ابتكارية واعدة بفكر حر متجدد».

وفازت بجائزة توتال للتصميم، التي تأسست عام 2013 لدعم إبداعات الشباب الوطنية المميزة في مجالات الفنون التشكيلية والفنون المسرحية والأدب والرسوم المتحركة والسينما، الفنانة الإماراتية عائشة خلفان المهيري، التي استوحت أعمالها من الهوية الثقافية والتقاليد الإماراتية من خلال التصميم؛ وذلك عن عملها «ثقافة الطعام الإماراتي».

من جانبه، قال إلياس قسيس، رئيس شركة توتال في الإمارات ومدير توتال للطاقة في دولة الإمارات، «إنَّ شراكتنا مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون طويلة الأمد، وتتماشى مع أولوياتنا الرئيسة لدعم الحوار الثقافي والتراث».

وتابع:«من خلال تعزيز المواهب في قطاع الثقافة والفنون والمشاريع الخاصة عبر مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون يمكننا الوصول إلى نخبة متميزة من الشباب الإماراتي ومنحهم فرصًا فريدة في كل مرة لصياغة عقولهم بالابتكار والإبداع، فكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للشباب الإماراتي يتم غرسها تعكس الالتزام الراسخ للتأكد من أن مواهبهم حيوية ويتم إظهارها ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

وعن عملها «الرحيل»، فازت بجائزة الإبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - جلف كابيتال، التي تأسست عام 2006 للاحتفاء بإبداعات الشباب الوطنية والمميزة في مجالات الفنون التشكيلية والأدائية، والأدب، والسينما، الطالبة في جامعة نيويورك أبوظبي ريم المنهالي، والتي استوحت فكرتها من وطنها الذي يشع بالجمال ويتقبل الآخر بصورة تعبر عن التسامح، حيث تمتزج المشاهد لتجمع الإنجليزية والعربية بأسلوب بسيط، خاصة أن العمل يدور حول امرأة تمر بمراحل الطفولة، مروراً بالنضج، ووصولاً إلى الشيخوخة.

وعن جائزة الإبداع من مهرجان أبوظبي- جلف كابيتال للفنون التشكيلية، التي تأسست عام 2013؛ حيث تحتفي بإبداعات الشباب الوطنية والمميزة في مجالات الفنون التشكيلية والأدائية، والأدب، والسينما، فازت الفنانة التشكيلية الإماراتية ميثاء العميرة، والتي تستوحي أعمالها المميزة من الفلك والشِعر، حيث تتناول أعمالها العناصر الأدبية وعلاقتها بالأشكال من حولنا، مع ارتباط كبير بالحالات الذهنية الذاتية والموضوعية؛ وذلك عن عملها «مراحل».