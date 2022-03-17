جائزة الشيخ زايد للكتاب تُعلن قوائمها القصيرة لفروع «الآداب» و«المؤلف الشاب» و«أدب الطفل والناشئة» 2022

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن القوائم القصيرة في فروع «الآداب»، و«المؤلف الشاب» و«أدب الطفل والناشئة» في دورتها السادسة عشرة، حيث ضمّت القائمة 9 أعمال من جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية.

15 عملاً

واشتملت القائمة القصيرة لفرع «الآداب» على 3 أعمال اختيرت من بين 15 عملاً وقعت في القائمة الطويلة، فيما تضمنت القائمة القصيرة لفرع «المؤلف الشاب» ثلاثة أعمال من أصل 14 عملاً من القائمة الطويلة، أما فرع «أدب الطفل والناشئة» فقد اشتمل على ثلاثة أعمال اختيرت من بين 10 عناوين.

وتشهد القائمة القصيرة لفرع «الآداب» تنافساً بين ثلاثة أعمال، هي: «غربة المنازل»، للروائي المصري عزت القمحاوي، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية عام 2021، وكتاب «وتحملني حيرتي وظنوني. سيرة التكوين»، للناقد والأكاديمي المغربي سعيد بنكراد، الصادر عن «المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع» عام 2021، و«مقهى ريش، عين على مصر»، للشاعرة والروائية الإماراتية ميسون صقر، الصادر عن «دار نهضة مصر للنشر» عام 2021.

وضمّت القائمة القصيرة لفرع «المؤلف الشاب» الأعمال الآتية: «الكائن البلاغي اللغة والعقل والاستطاعة في كتاب «البيان والتبيين» للكاتب المغربي مصطفى رجوان، الصادر عن دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عام 2021، و«البداوة في الشعر العربي القديم» للدكتور محمد المزطوري من تونس، الصادر عن كل من كلية الآداب والفنون والإنسانيات - جامعة منوبة ومؤسّسة GLD (مجمع الأطرش للكتاب المختص) عام 2021، و«الحكاية الشعبية السعودية المكتوبة بالفصحى: دراسة في المتعاليات النصية» للكاتبة منال بنت سالم القثامي من المملكة العربية السعودية، الصادر عن مؤسسة الانتشار العربي عام 2021.

«أدب الطفل والناشئة»

أما فرع «أدب الطفل والناشئة» فتضمنت القائمة القصيرة الأعمال التالية: «شمس تضحك» للكاتب السوري بيان الصفدي، والصادر عن دار البنان عام 2020، و«لغز الكرة الزجاجية» للكاتبة السورية ماريا دعدوش، والصادر عن دار الساقي عام 2021، و«موعدي مع النور» للكاتبة المغربية رجاء ملاح، الصادر عن دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع عام 2021.

يذكر أن فرع المؤلف الشاب حقق أعلى عدد من المشاركات في الجائزة هذا العام بعدد بلغ 881 مشاركة، فيما استقبل فرع الآداب 852 عملاً، بينما استقبل فرع أدب الطفل والناشئة 236 مشاركة. وستقوم الجائزة بالإعلان عن القوائم القصيرة لفروعها الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.