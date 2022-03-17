دبي محرك نوعي للإبداع والنمو العالمي

المصدر: دبي – البيان

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أكد المشاركون في الدورة الخامسة عشرة من معرض «آرت دبي»، الذي اختتمت فعالياته الأحد الماضي في «مدينة جميرا» – دبي، ضمن وجهات دبي في موسم دبي الفني، في أكبر نسخة من المعرض منذ بدايته، مكانة دبي الرائدة كعاصمة عالمية للثقافة والفنون، معبرين عن مدى سعادتهم بالحفاوة الكبيرة التي تحظى بها الفنون في المدينة، وقدرتها على استقطاب المبدعين والموهوبين من مختلف المدارس الفنية حول العالم. وحول دورة 2022 من المعرض، علق بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: «كانت هذه الدورة بلا شك واحدة من أنجح دورات معرض «آرت دبي»، من حيث عدد الزوار والمبيعات التي تم تحقيقها، مما يعكس تماماً مكانة دبي كمحرك للنمو العالمي، ولم تعد المدينة التي نتأمل منها مستقبلاً فقط، ولكن نحن نعيش المستقبل المشرق بها حالياً. كانت استجابة الجماهير ومقتني الفنون للنسخة الأولى من قسم «آرت دبي ديجيتال» مذهلة حقاً. يفتخر «آرت دبي» بكونه معرضاً للابتكار والتفكير المستقبلي، وكان هناك جهود وحيوية حقيقية لدورة عام 2022 عبر الفعاليات بأكملها».