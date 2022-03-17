دبي تستضيف إبداعات دارشي كيرثيسينا

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجذب الكثير من الصالات في دبي تصاميم إبداعية ملهمة لمصممين من مختلف أرجاء العالم، وفي هذا السياق أعلنت صالة «تي من دلما» في دبي، أخيراً، عرض تشكيلة مصممة الأزياء دارشي كيرثيسينا من Buddhi Batiks لأول مرة هذا الشهر التي تسلط الضوء على التنوع الكبير في الحياة البرية السريلانكية، والحاجة إلى حمايتها.

علامة دلما معروفة بتاريخها الغني وثقافة الشاي، وتمثل هذه الشراكة مع مصممة محلية سريلانكية للحافظ بشكل أساسي على فن الباتيك الذي يعود إلى زمن بعيد. كما يعد هذا التعاون فريداً من نوعه بين Darshi وResplendent Ceylon، وهي مجموعة من المنتجعات الفاخرة في سريلانكا، والتي تعد أيضاً جزءاً من شركات دلما.