تكريم الفائزين بمسابقتي «النخلة في عيون العالم» و«النخلة بألسنة الشعراء»

المصدر: أبوظبي ـ وام

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نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في قصر الإمارات، اليوم، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين بمسابقة «النخلة في عيون العالم» في الدورة الثالثة عشرة، والفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» في الدورة السادسة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، الذي امتدت أعماله على مدى ثلاثة أيام.

وقدم الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة التهنئة للفائزين بمسابقة التصوير ومسابقة الشعر على فوزهم وتميزهم بالأعمال، التي شاركوا بها، حيث شهدت مسابقات الجائزة منافسة حادة بين المشاركين، ما يدل على الاهتمام الذي تحظى به المسابقات من قبل مختلف فئات المجتمع (مصورين وشعراء وأدباء ومثقفين).

شرائح المجتمع

واعتبر الدكتور الكعبي أن هذا الحفل ما هو إلا اعتراف بالجميل لكافة شرائح المجتمع من فنانين ومصورين وشعراء ومثقفين وإعلاميين على جهودهم، التي بذلوها لإبراز أهمية شجرة نخيل التمر باعتبارها جزءاً من الهوية الثقافية والاجتماعية للمنطقة وعنصراً أساسياً في معادلة الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة.

وكرم الكعبي في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي «النخلة في عيون العالم» 2022 الفائزين بالمسابقة عن فئة (نخلة التمر) على النحو التالي «المركز الأول فاز به المصور خالد بن محمد المعولي من سلطنة عمان، والمركز الثاني فاز به المصور سالم الصوافي من دولة الإمارات وفاز بالمركز الثالث المصور عبد الرحمن البرية من المملكة العربية السعودية»، كما جرى تكريم الفائزين بالمسابقة عن فئة (الإنسان ونلة التمر) على النحو التالي: المركز الأول فاز به المصور رمضان علي من جمهورية مصر العربية، والمركز الثاني فاز به المصور نوير الهاجري من الإمارات العربية المتحدة، والمركز الثالث فاز بهالمصور زاكيرول مازيد كونوك من بنغلاديش.

يذكر أن هذه المسابقة قد شارك فيها 363 مصوراً يمثلون 24 دولة، وبلغ عدد الصور المشاركة 1064 صورة.

كما كرم الدكتور هلال الكعبي الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» 2022 ضمن فئتين، الأولى عن فئة (الشعر الفصيح) فقد فازت بالمركز الأول الشاعرة وئام عصام ربيع من جمهورية مصر العربية عن قصيدة بعنوان «في بيتنا عمّة» والمركز الثاني فاز به الشاعر عباس عبد العالي جاسم من جمهورية العراق عن قصيدة بعنوان «تاج الشموخ» وفازت بالمركز الثالث الشاعرة شفيقة وعيل من الجمهورية الجزائرية عن قصيدة بعنوان «شيخ شيوخ النخيل».

وفي فئة (الشعر النبطي) فاز بالمركز الأول الشاعر يوسف بن عبيد بن خميس الفلاسي من الإمارات العربية المتحدة عن قصيدة بعنوان»غيداء كل بيد» وفاز بالمركز الثاني الشاعر علي محمد إبراهيم المجيني من سلطنة عمان عن قصيدة بعنوان «حبيبة القيض» وبالمركز الثالث فاز الشاعر فرج عايد الحسين من الجمهورية العربية السورية عن قصيدة بعنوان «بنت البوادي».

يذكر أن عدد المشاركين الإجمالي في المسابقة بدورتها السادسة 1212 شاعراً وشاعرة يمثلون 19 دولة عربية، نَظَمُوا قصائدهم ضمن فئتين، الفئة الأولى باللغة العربية الفصحى، والفئة الثانية باللهجة النبطية في حب النخلة وفضلها وأثرها.