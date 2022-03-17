«فنون العالم دبي» يفتح كتاب 4000 قصة إبداع وجمال

المصدر: دبي ـ البيان

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انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الثامنة من معرض فنون العالم دبي، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم إبداعات فنية بأسعار مقبولة، حيث افتتحتها هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في مركز دبي التجاري العالمي بحضور مجموعةٍ من كبار الشخصيات والضيوف والمهتمين. وتشهد الدورة الثامنة، التي تعد الأكبر في تاريخ المعرض، مشاركة ما يزيد على 300 فنان بأكثر من 4 آلاف عمل فني متنوع. وقامت بجولةٍ في المعرض، حيث اطلعت على مجموعة متنوعة من الأعمال المميزة في مختلف الأقسام، مثل فنون الوسائط المختلطة والأزياء والموسيقى والرقص والاستدامة والفنون الرقمية والتصوير الفوتوغرافي وفن الجرافيتي والنحت وغيرها.

وقال ماركوس شافر، الشريك الإداري لدى «جلوبال جيت» Global Gate حول المشاركة في المعرض: نستعرض اليوم نسخة طبق الأصل من العمل الفني الضخم «جلوبال جيت» في المعرض، حيث تقدر المواد المستخدمة في إنجاز العمل الأصلي ما يعادل القدرة الاستيعابية لـ37 حاوية شحن بحري، ويبلغ ارتفاعه 21 متراً، والمشروع من إبداع الفنان الشاب ليون لوفينتراوت، وقد اختير هذا العمل للقيام بجولة حول العالم بهدف تمثيل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لمنظمة اليونيسكو.

ويتطلع هواة جمع المنحوتات إلى توسيع مجموعة مقتنياتهم في المنطقة الموسعة والمخصصة لهذه الأعمال والتي تستعرض أعمالاً فنياً لأبرز فناني النحت الرئيسيين أمثال: هاجوك كاراكاشيان وجيروساليم الذين يحملون معهم فخاراً عالي الجودة، وكاميلسون التي تتخذ من دبي مقراً لها وتبتكر فنوناً تعكس أنشطة متنوعة وممتعة يمكن القيام بها في دبي، وغيرهم.

ويقول هاني ناجي من «كاميلسون»: لقد بدأت مشروع «كاميلسون» انطلاقاً من يقيني بأن السوق بحاجة إلى منحوتات مصممة خصيصاً لاستهداف المغتربين والسياح والتي تجسد ثقافة دبي ولكن ضمن قالب فني فريد ومختلف.

وأضاف: تمثل «كاميلسون» سمة تدمج سحر المدينة مع قصة كل قطعة من أعمالي. وقد حرصت على تعزيز تواجدي في المعرض هذا العام.

من جهتها، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: يشهد معرض فنون العالم دبي مشاركة مجموعةٍ فريدة من الفنانين، مما يتيح لعشاق الفن وهواة جمع الأعمال الفنية فرصة التعرف إلى مجموعة من الأعمال الفنية الاستثنائية من توقيع أبرز الفنانين المحليين والعالميين. ولمسنا أصداءً إيجابية من الزوار الأوائل للمعرض حول مستوى الأعمال الفنية المشاركة ومدى تنوعها.

وتشهد دورة هذا العام زيادةً في عدد الفنانين المشاركين بنسبة 90% مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 60% في عدد صالات العرض المشاركة، مما يشير إلى النمو المتواصل الذي يحققه معرض فنون العالم دبي مع إطلاق دورته الثامنة. ويستضيف المعرض، بدعمٍ من هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجموعة واسعة من الجهات العارضة، حيث يمثل منصّة مهمة لدفع المسيرة الفنية للمواهب الناشئة واستعراض أعمال الفنانين العالميين أمام جمهورٍ عالمي أكبر وأكثر تنوعاً.

60 عملاً فنياً

وتسجّل الرموز غير القابلة للاستبدال حضورها الأول في دورة هذا العام من معرض فنون العالم دبي من خلال ثماني جهات عارضة تقدم 60 عملاً فنياً حصرياً باستخدام هذه الأصول الرقمية المشفرة. كما يخصص المعرض قسماً كاملاً للفنون الرقمية، مما يتيح للفنانين المحليين والعالميين استعراض أحدث إبداعاتهم في هذا المجال. واختار معرض فنون العالم دبي اليابان للانضمام إلى سلسلة حول العالم التي تنطلق للمرة الأولى، مما يتيح للزوار مشاهدة أعمال 68 فناناً يابانياً في الجناح الياباني، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعةٍ واسعة من الفعاليات الاستعراضية الحية، مثل عرض أزياء الكيمونو المرتقب، وورش تعليم فن الخط وتصميم طوابع زهرة الكرز.