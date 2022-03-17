المشاركون في «آرت دبي» يؤكدون مكانة دبي كعاصمة عالمية للثقافة والفنون ودور المعرض في استقطاب المبدعين

المصدر: دبي – البيان

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أكد المشاركون في الدورة الخامسة عشرة من معرض «آرت دبي»، الذي اختتمت فعالياته الأحد الماضي في «مدينة جميرا» – دبي، ضمن وجهات دبي في موسم دبي الفني، في أكبر نسخة من المعرض منذ بدايته، مكانة دبي الرائدة كعاصمة عالمية للثقافة والفنون، معبرين عن مدى سعادتهم بالحفاوة الكبيرة التي تحظى بها الفنون في المدينة، وقدرتها على استقطاب المبدعين والموهوبين من مختلف المدارس الفنية حول العالم.

وحول دورة 2022 من المعرض، علق بابلو ديل فال، المدير الفني في معرض «آرت دبي»: «كانت هذه الدورة بلا شك واحدة من أنجح دورات معرض «آرت دبي»، من حيث عدد الزوار والمبيعات التي تم تحقيقها، مما يعكس تماماً مكانة دبي كمحرك للنمو العالمي، ولم تعد المدينة التي نتأمل منها مستقبلاً فقط، ولكن نحن نعيش المستقبل المشرق بها حالياً. كانت استجابة الجماهير ومقتني الفنون للنسخة الأولى من قسم «آرت دبي ديجيتال» مذهلة حقاً. يفتخر «آرت دبي» بكونه معرضاً للابتكار والتفكير المستقبلي، وكان هناك جهود وحيوية حقيقية لدورة عام 2022 عبر الفعاليات بأكملها».

وقالت كريستين هيليجيردي، مؤسسة صالة كريستين هيليجيردي الفنية: «خضنا أسبوعاً فنياً ناجحاً للغاية، وكان هناك الكثير من الطاقة الإيجابية، وقمنا ببيع أعمال متعددة لعملاء جدد ومتكررين على حد سواء. دبي مدينة تقدّر الفن والإبداع، وهناك بلا شك مشهد متزايد لمقتني الفنون على جميع المستويات».

أما فيكتوريا كوك، مديرة صالة غاليري 1957 الفنية فقالت: «هذه هي المرة الثالثة لنا في معرض «آرت دبي» وهذه الدورة كانت الأكثر نجاحاً حتى الآن، إنه لأمر رائع أن أعود للمشاركة مرة أخرى. في يوم الافتتاح، قمنا ببيع الأعمال الفنية لهواة جمع التحف من أصول أفريقية، وجنوب آسيوية، وإقليميين. دبي مدينة عالمية حقاً، وكانت تجربة إيجابية بشكل لا يصدق».

من جانبها عبّرت بريانكا رجا، مؤسس صالة Experimenter عن نجاح هذه الدورة من المعرض قائلة: «كان لدينا أسبوع ناجح للغاية، حيث قمنا ببيع جميع الأعمال التي جلبناها للعرض تقريباً، ومعظمها للمؤسسات. لقد كانت واحدة من أقوى النسخ في تاريخ معرض «آرت دبي»، من حيث جودة الصالات والفن الذي تم عرضه، وفي الجلسات النقاشية التي أجريناها. لقد التقينا بأشخاص من جميع أنحاء العالم، وقمنا بتحقيق مبيعات لأشخاص جدد، كان أسبوعاً مثمراً للغاية بالنسبة لنا. كان هناك صخب مستمر وأكثر إثارة، في جميع أيام المعرض، بالإضافة إلى المبيعات التي حققناها، يعتبر «آرت دبي» حلقة الوصل طويلة المدى وتشعر وكأنها لحظة احتفال لفنانينا».

وقال إيمانويل بيروتين، مؤسس Perrotin: «تقع دبي على بعد ست ساعات بالطائرة من ثلثي سكان العالم، وهي مدينة ديناميكية للغاية تجتذب جمهوراً جديداً. نحن حريصون دائماً على إيصال أصوات فنانينا إلى الجماهير الذين لا تتاح لهم دائماً الفرصة للتفاعل مع أعمالهم. تعمل المنطقة بأكملها على تطوير مشاريع عن الفن، ونريد أن يتمكن فنانونا من المشاركة فيها».

أما جو كينيدي، مؤسس Institut.co فقال: «لقد شعرنا بسعادة غامرة لدعوتنا للمشاركة في القسم الرقمي الافتتاحي لمعرض «آرت دبي»، الذي جمع بين الأقسام بشكل منسق بدقة من المنصات والمعارض ومنظمات مستقلة لامركزية DAOs من هذه المساحة المبتكرة والسريعة التوسع. لقد كانت فرصة رائعة لـ Institut للقاء أعضاء من مجتمعنا وجهاً لوجه والتثقيف والتفاعل مع جمهور عالمي، وقد حققنا أسبوعاً ناجحاً للغاية».

من جانبه قال هنري براند، من Fingerprints DAO: «لقد اخترنا المشاركة بكشك هجين يتضمن معروضات رقمية وملموسة، وقمنا ببيع عدد كبير منها، حيث سككت العديد من «رموز غير قابلة للاستبدال» NFTs هنا في الكشك للعديد من الجامعيين من مختلف الأعمار والجنسيات. إنها المرة الأولى التي نشارك فيها في معرض فني واخترنا عرضاً تقديمياً صعباً نوعاً ما ليوسّع استخدام قطاع فن البلوك تشين كوسيط للفنانين».

أما مراد بيلفنيلي، مؤسس صالة PILEVNELI الفنية فقال: «حققنا أسبوعاً ناجحاً للغاية، حيث قمنا ببيع أربعة أعمال فنية ولاحظنا اهتماماً كبيراً بالعديد من الأعمال الفنية الأخرى. كان من الرائع رؤية الكثير من الأشخاص المهتمين والمشاركين بأعمال الفنان رفيق أناضول، والذين حضروا إلى المعرض للقاء الفنان شخصياً على وجه التحديد. كانت مبيعاتنا بشكل أساسي لمقتني الفنون المقيمين هنا في دبي، حيث كان مستوى المعلومات والاهتمام بالأعمال الفنية للمتقنين رائعاً».

وقالت ديما عبد القادر، Emergeast: «لقد كان معرض «آرت دبي» رائعاً للغاية بالنسبة لنا، كانت ردود الفعل وحركة السوق إيجابية وملهمة للغاية. حققنا مبيعات رائعة وكدنا نبيع الكشك. من الواضح أن هذه الفترة فريدة من نوعها، وفي 12 شهراً سيكون مشهد الفن مختلفاً».

وأوضحت توماس برامبيلا، مؤسس Thomas Brambilla قائلة: «كانت هذه المشاركة الأولى لنا هنا في معرض «آرت دبي» وحققنا مبيعات فاقت توقعاتنا. لقد كان أسبوعاً جميلاً وقد استمتعنا به حقاً، في جزء جديد تماماً من العالم بالنسبة لنا، ونحن نخطط لإعادة المشاركة مرة أخرى. أصبحت دبي أكثر أهمية من أي وقت مضى، فهي بوابة للمنطقة، وقد التقينا بالعديد من مقتني التحف الفنية الجادين هذا الأسبوع».

من جانبها قالت ماتيو كونسوني، مؤسس Madragoa: «هذه هي تجربتنا الأولى في معرض «آرت دبي»، وقد كانت تجربة إيجابية للغاية. نحن صالة فنية أوروبية ناشئة، وخلال هذا الأسبوع كنا في قلب زخم مدينة دبي. لقد التقينا بالعديد من الأشخاص من المنطقة، الذين يقيمون هنا والمنجذبين إلى أجواء المدينة، بالإضافة إلى السكان المحليين. وقد خضنا نقاشاً عن فنان مكسيكي وأسلوبه الفني العالمي الفريد. كانت المبيعات متسقة على مدار الأسبوع وسعدنا ببيع الكشك».

وأقيمت دورة 2022 من معرض «آرت دبي»، بالشراكة مع أ.ر.م. القابضة الفنية. والراعي الرئيسي للمعرض مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير. والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة). والشريك الرئيسي لقسم «آرت دبي ديجيتال» بايبت Bybit.