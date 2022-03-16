«كتاب وأدباء الإمارات» ينظم «من نخيل القاف»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي، الاثنين، أمسية شعرية، بعنوان: «من نخيل القاف»، شارك فيها كل من: الشاعر خلفان بن نعمان الكعبي، والشاعرة ماجدة الجراح، وأدارها الشاعر والإعلامي خالد طاهر الهاشمي.

حضر الأمسية مجموعة من الشعراء والكتاب، ومحبي الشعر من جمهور الاتحاد وأعضائه، حيث قرأ الشعراء المشاركون على مسامعهم قصائد متنوعة، ذات موضوعات وطنية وعاطفية، ووجدانية، يمكن من خلالها التعرف على تجربة الكاتب الشعرية، وما يميزها، وما يلهمها، والتعرف كذلك على أسلوبه الخاص في القصيدة، والمشارب التي يستقي منها الشاعر كلماته، وصوره المرهفة، والتي غلبت عليها عند كلا الشاعرين، والعناصر التي تحيط بهما في بيئتهما، والثقافة اللغوية والتاريخية. تخللت الأمسية مقاطع شعرية، وتحليلية لمديرها الشاعر خالد الهاشمي، حيث كان يقرب الجمهور أكثر من فهم الشعراء المشاركين، بأسلوب ربط شاعري بين فقرات الأمسية.

وتوالت القصائد بين وطنية وإنسانية ووجدانية، تسري بشكل متبادل بين الشاعرين، تتشابه موضوعاتها حيناً، وتختلف أحياناً أخرى، إذ يمتح كل شاعر من معينه، مالئاً الليلة بنجوم قصائده المضيئة، ومانحاً الشعر ألقه المميز.