الفنان الأمريكي لويس كاريون يعرض أحدث إبداعاته في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تستضيف فاوندري، الوجهة الرائدة في وسط دبي للعقول المبدعة، معرضاً فنياً لأعمال الفنان المعاصر الشهير لويس كاريون، والذي يستمر حتى نهاية أبريل المقبل بإشراف عضو جامعة جورج تاون الدكتور أوري سولتيس.

ويضمّ المعرض المميّز لوحات بيزنطية سردية تحاكي مختلف القضايا في العالم، وتحرّك أعمال الفنان الحديثة المشاعر، من خلال مزج عناصر الثقافة المعاصرة مع التقاليد القديمة، حيث يستمدّ إبداعاته من خلال الانسجام مع لغة الشارع الحديثة والأفكار، التي يستلهمها من آثار الثقافة البيزنطية وعصر النهضة.

خبرة واسعة

ويشتهر الفنان المعاصر، المولود في كاليفورنيا، بلوحاته المجرّدة والغامضة، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في فنّ الرسم على الجدران (الغرافيتي)، وغناء الراب والتزلّج وركوب الأمواج. ويقدّر لويس الفنّ ويستخدمه، ليعكس الظروف الصعبة التي واجهها في حياته، وتجمع أعماله الأفكار المعاصرة مع المفاهيم الكلاسيكية، ما أسهم في ترسيخ مكانة أعمال الفنّان، خلال السنوات الأخيرة على المستوى العالمي، حيث عُرضت في العديد من الدول، بما فيها مكسيكو سيتي ومدريد ونيويورك.

وتشكّل البيئة الإبداعية في فاوندري مساحة مميّزة لتحقيق الإمكانات الفنيّة، كما تتيح للمجتمع الإبداعي في دبي والمشهد الفنّي العالمي الفرصة للازدهار، والتواصل، ومشاركة الأفكار.